Nitin Passi: Wie is de nieuwe eigenaar van Balr.?

Modemerk Balr. heeft een nieuwe eigenaar. Het merk is niet naar een Nederlandse partij gegaan, maar heeft een nieuw thuis gevonden bij het Dubaise Sumwon Studios. Achter dit bedrijf zit weer de ondernemer die het Britse merk Missguided heeft opgericht. Dit moet u nog meer weten over Nitin Passi.

Missguided

Nitin Passi is waarschijnlijk het meest bekend door zijn modemerk Missguided. Hij lanceerde het merk in 2009 en het merk werd al snel een bekende speler in Groot-Brittannië maar ook daarbuiten.

In 2021 zijn er geruchten dat Passi een aandeel van Missguided wil verkopen zodat het ‘wereldwijde groei’ kan versnellen. “We hebben het twaalf jaar uitgehouden zonder geld op te halen”, zo vertelt de ondernemer destijds tegen krant The Mail on Sunday. Hij geeft aan dat er wat problemen zijn geweest bij Missguided ‘maar dat de magie terug is’ en er dus gezocht wordt voor extra kapitaal voor de groeiplannen.

Berichten van zo’n overname blijven uit. Wat wel volgt is dat Passi in april 2022 zijn ‘dagelijkse taken’ neerlegt bij Missguided en een maand later krijgt het merk uitstel van betaling. Britse modegroep Frasers Group biedt twee maanden na de surseance redding. Hierop keert Passi terug bij Missguided als CEO.

Lang blijft Missguided niet onder de vleugels van Frasers Group. De Britse groep verkoopt namelijk het intellectuele eigendom van Missguided aan Chinese gigant Shein in 2023. Op dat moment wordt al gemeld dat Nitin Passi de licentie voor Missguided zal onderbrengen in Sumwon Studios, een joint venture tussen Passi en Shein.

Sumwon Studios

Sumwon Studios ziet dus het licht in 2023 als onderdeel van de overnamedeal voor Missguided. Sumwon Studios ontwikkelt zich van simpelweg een licentiehouder voor Missguided tot een modegroep. Zo krijgt het bedrijf licenties voor KIzn, Airz en Playboy.

Uit het persbericht over de overname van Balr. blijkt dat Sumwon Studios een ‘buy and build’-strategie najaagt. Het heeft het oog op merken ‘in het centrum van popcultuur die een direct-to-consumer businessmodel hanteren en digitale storytelling toepassen’.

Dankzij de connectie met Shein heeft Sumwon Studios naar eigen zeggen toegang ‘tot de meest geavanceerde on-demand productieketen’ waardoor het digital first merken sneller en efficiënter kan opschalen.