Olivier Rousteing benoemd tot creatief directeur van Rabanne

Rabanne bevestigt de benoeming van Olivier Rousteing als nieuwe creatief directeur. Dit markeert een van de meest gevolgde leiderschapswissels in de luxesector dit seizoen.

De 40-jarige Franse ontwerper volgt Julien Dossena op. Dossena kondigde zijn vertrek op 24 juni 2026 aan na een dertienjarige carrière bij het modehuis, dat eigendom is van Puig.

Het modehuis, eigendom van Puig, geeft aan dat de benoeming ‘een belangrijke nieuwe stap in de evolutie van Rabanne’ is. Rousteing presenteert zijn eerste collectie voor het huis tijdens Paris Fashion Week in maart 2027, voor het herfst/winter 2027-seizoen.

Julien Dossena bij Rabanne Herfst/Winter 2026, Ready to Wear Crédits: ©Launchmetrics/spotlight

De benoeming van Rousteing maakt een einde aan weken van speculatie in de industrie. Meerdere berichten brachten de voormalige Balmain-ontwerper in verband met Rabanne.

Halverwege juni was in de nieuwsbrief Miss Tweed, dat Rousteing al in vergevorderde gesprekken was met het modehuis. De gesprekken waren gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van het merk, de aanwezigheid op de rode loper en het versterken van de luxepositie van Rabanne.

Modejournaliste Lauren Sherman verwees ook naar de leiderschapswissel in haar nieuwsbrief van 24 juni [Puck.news]. Ze plaatste de verandering in de context van een bredere transformatie bij Rabanne. Puig blijft namelijk zijn op geuren gerichte bedrijfsvoering balanceren met de ambitie om zijn geloofwaardigheid in de mode uit te breiden.

“Mij aansluiten bij Rabanne is een enorme eer. Het is een huis dat altijd conventies heeft uitgedaagd en gedurfde ideeën heeft omgezet in creaties die de modegeschiedenis hebben getekend”, aldus Rousteing in de officiële verklaring. De ontwerper erkent ook het werk van zijn voorganger: “De visie van Julien Dossena heeft het huis opnieuw gedefinieerd voor een nieuwe generatie, met diep respect voor de pioniersgeest. Ik bewonder de creatieve erfenis die hij achterlaat enorm.”

Bevestigd: Olivier Rousteing aan het roer bij Rabanne

Rousteing komt naar Rabanne na meer dan een decennium bij Balmain. Daar transformeerde hij het wereldwijde profiel van het huis door luxemode te combineren met popcultuur, de invloed van beroemdheden en zichtbaarheid op sociale media. Tijdens zijn veertien jaar als creatief directeur was hij een van de eerste ontwerpers die digitale platforms volledig omarmde als een kernonderdeel van het merkverhaal. Hij bouwde de zogenoemde ‘Balmain Army’ op, een wereldwijd netwerk van beroemdheden, modellen en influencers dat het culturele bereik van het huis aanzienlijk vergrootte.

Onder zijn leiding groeide Balmain uit tot een van de meest zichtbare Parijse luxemerken in het socialemediatijdperk. Het merk kende een sterke commerciële groei, van naar verluidt enkele tientallen miljoenen euro aan inkomsten aan het begin van zijn aanstelling tot een geschatte 300 miljoen euro in de afgelopen jaren. Zijn samenwerkingen, waaronder een historische partnerschap met H&M, positioneerden het huis verder op het snijvlak van luxe en massacultuur. Dit zorgde voor een constante wereldwijde vraag en snel uitverkochte collecties.

Naast commercieel succes is de erfenis van Rousteing bij Balmain ook verbonden met bredere veranderingen in de mode-industrie. Hij was een van de eerste zwarte creatief directeuren van een groot Frans luxehuis. Zijn werk benadrukte consequent diversiteit, inclusiviteit en culturele representatie op de catwalk. Zijn persoonlijke verhaal, inclusief de zoektocht naar zijn biologische wortels en zijn publieke reflecties op identiteit, was nauw verweven met zijn creatieve visie.

Puig zet in op mode voor volgende groeifase

Bij Rabanne wordt verwacht dat Rousteing deze ervaring zal gebruiken om het modeprofiel van het merk verder te versterken. Tegelijkertijd moet de solide commerciële basis, gedreven door geuren, behouden blijven. Waarnemers in de sector merken op dat Puig zich steeds meer richt op het versterken van de modedivisies binnen zijn portfolio. Designleiderschap wordt gepositioneerd als een belangrijke motor voor merkwaarde en groei op de lange termijn.

De benoeming past ook in de context van de recente resultaten van Puig. De groep rapporteerde een omzet van 4,79 miljard euro in 2024 en overschreed de 5 miljard euro in 2025. Dit onderstreept het aanhoudende belang van op geuren gerichte merken. Tegelijkertijd toont het de ambitie om de aanwezigheid in de mode uit te breiden. Hoewel mode een kleiner deel van de activiteiten vertegenwoordigt, speelt het een essentiële rol in de opbouw van het merkimago. Het positioneert ook het creatieve universum dat de beauty- en parfumactiviteiten voedt.

Ana Trias, president van Prestige and Fashion Brands bij Puig, benadrukte in de bedrijfsverklaring dat ‘de creatieve visie van Olivier Rousteing gedurfd, magnetisch en diep verbonden is met de huidige energie’. Ze noemde hem ‘de natuurlijke keuze’ om een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Rabanne te openen.

De creatieve wissel volgt op een al ingezette reorganisatie van het management. Jean-Jacques Guével trad in september 2025 aan als algemeen directeur van de modetak. Renaud de Lesquen werd in april 2026 president van Rabanne One Brand, waar hij zowel mode als beauty leidt.

De debuutcollectie van Rousteing voor Rabanne zal nauwlettend worden gevolgd, als een eerste indicatie van hoe hij zijn Balmain-aanpak naar een nieuw maison wil vertalen.

Rabanne Resort Women Off Season 2027 Crédits: ©Launchmetrics/spotlight

Rabanne Ready to Wear Herfst/Winter 2026 Crédits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit artikel is geschreven door Esmeé Blaazer met een AI-tool en bewerkt door Alicia R. Sarmiento. Het artikel is na publicatie aangepast. Correct is: weken na speculatie is het nieuws door Rabanne bekendgemaakt.