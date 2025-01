Oliviero Toscani, de fotograaf achter de iconische beelden van Benetton, overleden

Oliviero Toscani is maandag overleden in het ziekenhuis van Cecina, Toscane, zo meldt WWD op 13 januari. De fotograaf was 82 jaar oud en leed aan amyloïdose.

Oliviero Toscani is beroemd om de campagnes van United Colors of Benetton, waarvoor hij in de jaren ‘80 en ‘90 de iconische beelden creëerde. Een van de meest memorabele beelden is de foto van een priester die een non kust, een provocerende afbeelding die speelt met contrasten. Met zijn grensverleggende beelden opende de fotograaf discussies over actuele thema's zoals gender, racisme en ethiek.

Opgeleid aan de Kunstgewerbeschule Zürich (School voor Toegepaste Kunst), maakte Oliviero Toscani vervolgens straatfotografie in New York en sloot zich aan bij de legendarische Factory van Andy Warhol. Later werkte hij samen met talloze modebladen zoals Elle, Vogue, Harper's Bazaar en Esquire, evenals met luxe merken zoals Missoni, Valentino, Chanel en Fiorucci.

Het Italiaanse kledingconcern Benetton beëindigde in 2020 de samenwerking met de fotograaf na controversiële uitspraken waarin hij de tragedie van de ingestorte brug in Genua in 2018, waarbij 43 doden vielen, leek te bagatelliseren. Hij schreef op zijn Twitter-account: "Het spijt me dat uit hun context gehaalde en verwarrende woorden de indruk kunnen wekken dat de brug me absoluut niet interesseert. Net als iedereen ben ik geïnteresseerd in en verontwaardigd over deze tragedie, maar het is absurd dat sommige journalisten mij hierop aanspreken."