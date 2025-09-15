Onderzoek in Frankrijk naar Najib Mikati (Pepe Jeans, Façonnable) wegens vermogensdelicten

Het Franse Openbaar Ministerie voor Financiële Zaken is een onderzoek gestart naar Najib Mikati. Deze Libanese zakenman heeft geïnvesteerd in verschillende modemerken, waaronder Pepe Jeans en Façonnable. Volgens informatie van verschillende media, bevestigd door het Openbaar Ministerie aan FashionUnited, wordt Mikati verdacht van vermogensdelicten.

Mikati is samen met zijn broer Taha medeoprichter van de investeringsmaatschappij M1 Group in Beirut. De modetak M1 Fashion, AWWG genaamd, omvat de merken Pepe Jeans London, Hackett en Façonnable. AWWG bezit ook de hoofd-franchise en het agentschap van Tommy Hilfiger (Spanje en Portugal), evenals het agentschap van Calvin Klein, DKNY, Donna Karan en Karl Lagerfeld (Spanje en Portugal).

Volgens verschillende mediaberichten wordt Mikati, tevens voormalig premier van Libanon, door de Franse justitie verdacht van het opbouwen van een aanzienlijk vermogen door middel van fraude. De zaak dateert uit 2024, toen een klacht werd ingediend door het Collectief van Slachtoffers van Frauduleuze en Criminele Praktijken in Libanon (CVPFCL) en de anti-corruptieorganisatie Sherpa.

De beschuldigingen zijn door Mikati en zijn familie volledig ontkend in een verklaring aan persbureau AFP, die is overgenomen door L'Express: “De oorsprong van het vermogen van de familie Mikati is duidelijk, legaal en transparant.”