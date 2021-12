Ontwerper Adolfo Sardinia op 98-jarige leeftijd overleden

Adolfo Sardinia is zaterdag op 98-jarige leeftijd overleden in zijn woonhuis in Manhattan. De in New York gevestigde ontwerper – bekend onder zijn voornaam Adolfo – was al een tijdje niet meer actief in de mode. In 1993 sloot hij zijn couturesalon in New York zich te concentreren op zijn licentiebedrijf, Adolfo Enterprises Inc.

Sardinia werd in 1933 in Cuba geboren en begon zijn carrière in Parijs als leerling bij Cristobal Balenciaga. Begin jaren vijftig maakte hij naam in New York City als hoedenmaker voor Bragaard en Bergdorf Goodman en later Emme. In 1962 opende hij zijn eigen hoedenstudio en maakte op maat gemaakte creaties – zowel hoeden als kleding – voor stijliconen als Gloria Vanderbilt, Babe Paley en C.Z. Gast.

Ook maakte hij kleding voor de hertogin van Windsor, die hem voorstelde aan het Amerikaanse mode-icoon Betsy Bloomingdale en later aan presidentsvrouw Nancy Reagan. De laatste werd een trouwe klant: Sardinia kleedde Reagan voor beide presidentiële inauguraties van haar man Ronald Reagan, de veertigste president van de Verenigde Staten van 1981 tot 1989.