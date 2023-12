Ontwerper Agnès b. benoemd tot ridder van Légion d'Honneur

Agnès Troublé, beter bekend als Agnès b., is officieel geridderd in Frankrijk. De ontwerper ontving dinsdag de Légion d’Honneur, de hoogste civiele onderscheiding in het land, uit handen van president Emmanuel Macron, meldt FashionNetwork.

De in Versaille geboren ontwerper ontving de onderscheiding niet alleen voor haar creatieve prestaties, maar ook voor haar filantropie en steun aan humanitaire initiatieven. Onder de naam ‘Agnès Troublé dite agnès b.’ heeft Troublé een eigen stichting met schenkingsfondsen, die jaarlijks samenwerkt met vijfentwintig tot veertig verenigingen en NGO’s. De stichting helpt op die manier bij een breed scala aan maatschappelijke problemen, van alfabetisering en kinderbescherming tot het verwelkomen van migranten en vluchtelingen, toegang tot water en gezondheidszorg en steun voor geïsoleerde vrouwen.

Troublé was stylist en freelance ontwerper, tot ze in 1973 haar eigen modemerk Agnès b. oprichtte. Haar kleding wordt gekenmerkt door elegantie, eenvoud en Parijse chic. Het merk telt momenteel zo’n 300 winkels wereldwijd. Troublé is ook een groot liefhebber van kunst. In 2020 opende La Fab, een galerie van 1400 vierkante meter in het dertiende arrondissement van Parijs. De galerie huisvest een collectie van bijna vijfduizend kunstwerken, maar ook een bibliotheek.

Met het ontvangen van het Franse Legioen van Eer voegt Agnès b. zich in een rijtje illustere namen uit de modewereld, van Karl Lagerfeld tot Yves Saint Laurent, Maria Grazia Chiuri, Alber Elbaz en Diane von Fürstenberg.