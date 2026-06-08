Op het platteland van Uruguay leerde ik 'ware schoonheid' kennen, zegt Gabriela Hearst, icoon van duurzame mode

Montevideo - Een jeugd in de natuur, tussen boerderijdieren en sterrenhemels op het afgelegen platteland van Uruguay, vormde de basis voor de passie van ontwerpster Gabriela Hearst voor duurzame luxe. Een combinatie van natuurlijke vezels, vakmanschap en een lage milieu-impact waarmee ze de wereld veroverde.

Hearst, die binnenkort 50 wordt, is een gevestigde naam in de top van de modewereld. Ze was de eerste Latijns-Amerikaanse die het Franse modehuis Chloé leidde (2020-2023). Haar eigen merk is al tien jaar een favoriet van beroemdheden als Kate Middleton, Julia Roberts en de voormalige Amerikaanse first lady Jill Biden.

Hoewel ze haar carrière voornamelijk in New York opbouwde, vertelde ze aan AFP dat alles wat ze weet over 'kwaliteit en duurzaamheid' afkomstig is uit haar geboorteland Uruguay. Een veeteeltland met slechts 3,4 miljoen inwoners, waar ze 'ware schoonheid' leerde kennen.

“Als kind wilde ik reizen en de wereld zien”, vertelde ze in een interview tijdens haar recente bezoek aan Montevideo. Daar presenteerde ze de tenues voor de Uruguayaanse delegatie op het WK Voetbal.

Na haar wereldreizen “kon ik de waarde inzien van opgroeien met die sterrenhemels, de natuur, het eten van het land en de natuurlijke luxe die mij omringde”.

Weinig maar goed

“Mijn moeder had op het platteland een heel kleine kledingkast” met kleding “gemaakt door Tota, de naaister van de familie”. Maar elk nieuw kledingstuk was bestemd voor “speciale momenten in het leven: de uitzet, je bruiloft, de geboorte van een kind”, herinnert ze zich. “Kleding werd doorgegeven”.

Haar pleidooi voor kwaliteit boven kwantiteit en de aankoop van tijdloze stukken, staat haaks op de huidige tijd van 'fast fashion' en kortstondige trends.

Hearst erkent dat de meesten zich geen garderobe van edele materialen kunnen veroorloven. Toch kan iedereen volgens haar een bijdrage leveren door minder te consumeren.

“Studenten bezochten me en ik vroeg: wie van jullie koopt 'fast fashion'? Van de 25 studenten staken 2 of 3 hun hand op. En wie koopt vintage? Toen stak iedereen zijn hand op”, vertelt ze.

“Er is zoveel kleding in de wereld, overal vandaan, dat je prima vintage en tweedehands kunt kopen.” “Er is altijd een manier om weinig maar goed te hebben.”

De waarde van vakmanschap in het tijdperk van AI

“De digitale revolutie en klimaatverandering zijn twee krachten die de mensheid vormen”, reflecteert ze.

In een wereld die steeds sneller lijkt te gaan, zeker na de opkomst van kunstmatige intelligentie, “zal er meer dan ooit een authentieke behoefte zijn aan handgemaakte creaties”.

“Het menselijke aspect, het unieke deel van ons brein, dat wat de mensheid laat stralen, wordt steeds belangrijker”, aldus Hearst.

En die menselijkheid is een van de waarden die ze in haar geboorteland terugvindt.

Hier vervaardigt een netwerk van coöperaties met honderden vrouwelijke wevers, Manos del Uruguay, ambachtelijke kledingstukken voor het merk van Hearst. Dit gebeurt met handweefgetouwen of simpelweg met een paar breinaalden.

Wat in hun handen op het Uruguayaanse platteland ontstaat, verschijnt op de catwalk, op covers van tijdschriften als Vogue, of op televisie. Zoals een veelkleurige deken die voor opschudding zorgde nadat deze te zien was op de benen van Sarah Jessica Parker in het vervolg op Sex and The City.

“Het is ongelooflijk dat ons vakmanschap zo ver reikt”, vertelde Mabel Bargas, 60 jaar, een van de weefsters van de organisatie, aan AFP.

Naast de toegenomen vraag heeft de samenwerking met Hearst en andere internationale merken hen meer zichtbaarheid opgeleverd.

Het is een 'perfecte match', omdat zowel Manos del Uruguay als Gabriela Hearst in hun DNA de missie dragen om de ambachtelijke kennis van “het tragere leven op het platteland” te verheffen, legt Lucía Benítez, ontwerpster bij Manos del Uruguay, uit.

Voor Hearst is de sociale impact van haar werk een fundamenteel onderdeel van de erfenis die ze wil nalaten.

“We mogen de menselijke connectie niet verliezen.” Degenen die het voorrecht hebben niet te hoeven vechten om te overleven, “hebben de verantwoordelijkheid om anderen te helpen”, zegt ze.

“Het beste idee” is een idee “dat velen helpt”, concludeert ze.