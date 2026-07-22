Oprichter biomaterialenproducent Mycotex (Neffa) verlaat het bedrijf

Twaalf jaar na de oprichting van haar bedrijf stopt onderneemster Aniela Hoitink bij Neffa, het bedrijf achter Mycotex, bekend om een technologie om textiel te produceren van mycelium. De serieonderneemster gaat zich toeleggen op een nieuwe onderneming, Aurita, wederom een myceliumoplossing, maar meer gericht op de praktische toepassingen in mode, architectuur en interieurdesign.

Op LinkedIn deelt ze dat het bouwen aan Mycotex een van de meest waardevolle ervaringen uit haar carrière is geweest: “Van het ontwikkelen van een schaalbaar platform tot het zien hoe het door merken en partners werd omarmd als een volwaardig alternatief in interieur, mode en schoenen.”

“Ik ben trots op wat we hebben neergezet: het intellectueel eigendom (IP), het team, de samenwerkingen en een bedrijf dat heeft bewezen dat biobased materialen de stap van het lab naar de markt kunnen maken.”

In haar afscheidsbericht bedankt Hoitink haar team bij Mycotex en spreekt ze zich hoopvol uit over de toekomst van het bedrijf.