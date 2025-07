Oprichter van Japans merk TheSoloist neemt afscheid als creatief directeur

Takahiro Miyashita neemt afscheid als creatief directeur van TheSoloist, het merk dat hij in 2010 oprichtte. De Japanse ontwerper kondigde op Instagram aan dat de herfst/winter 2025 collectie, getiteld ‘The Black -And- White Realism’, zijn laatste voor het label zal zijn.

Miyashita verklaarde: “Na vijftien jaar is de tijd gekomen om afscheid te nemen. Het bedrijf en ik hebben besloten om ieder onze eigen weg te gaan, dankbaar voor de samenwerking. Hoewel we weemoedig zijn (het zou TheSoloist niet zijn als dat niet zo was), is een creatieve nieuwe start bijzonder in deze tijd.”

Terugkijkend op zijn tijd bij TheSoloist refereerde Miyashita aan de ‘onwrikbare focus om een solomerk te bouwen dat zowel persoonlijk als ambachtelijk was’. “Met de visie om kwalitatief hoogwaardige kleding te maken, was elk stuk een muzikale noot; puur in eenvoud, maar complex in de constructie met het beste vakmanschap en materiaal”, voegde hij toe.

Het hedendaagse modelabel, beter bekend als ‘TakahiromiyashitaTheSoloist’, was een hoeksteen van Rakuten Fashion Week Tokyo en maakte ook furore in Parijs, waar het af en toe deelnam aan het digitale fashion week-schema. Het stond bekend om zijn kenmerkende grungy esthetiek, gedefinieerd door gedeconstrueerde silhouetten en invloeden van punk- en rocksubculturen.

Hoewel Miyashita, die TheSoloist oprichtte na zijn vertrek bij zijn vorige label (N)umber Nine in 2009, nog niet heeft onthuld wat zijn volgende stap zal zijn, hintte hij wel dat hij in de mode zal blijven, ‘alleen op een ander podium’. De toekomst van TheSoloist zelf zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt.