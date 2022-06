OTB-oprichter en voorzitter Renzo Rosso praat over de metaverse en beursgang

De 15e editie van het Greentech Festival in Berlijn is woensdag van start gegaan met een gala op het voormalige vliegveld Tegel, een gebied dat nu Urban Tech Republic heet. Tijdens het Green Awards gala ontving Renzo Rosso, de oprichter en voorzitter van OTB, de 'Special Prize Italy', omdat Italië dit jaar het gastland van het festival is.

OTB, dat onder meer de merken Diesel, Margiela, Viktor & Rolf, Marni en Jil Sander in zijn portefeuille heeft, richt zich al jaren op innovatie, digitalisering en duurzaamheid. De groep is onder meer van plan om tegen 2050 volledig over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. In zijn dankwoord riep Rosso de politiek op om bedrijven meer te reguleren, strengere wetten op duurzaamheid in te voeren en mazen in de wet voor greenwashing te dichten om zo het speelveld gelijk te trekken. FashionUnited sprak met Rosso nadat hij de prijs in ontvangst had genomen.

Gefeliciteerd met de prijs. Kunt u iets vertellen over wat uw inspanningen voor duurzaamheid bij OTB inhouden?

"Duurzaamheid is een totaalproject, dus het begint met de juiste mensen in je bedrijf, die nadenken over hoe je het bedrijf zo kunt runnen dat het minder CO2 uitstoot, hoe je zonder chemicaliën in de kleurstoffen kunt werken, hoe je duurzame materialen en garneringen kunt vinden, hoe je minder water kunt gebruiken, gerecycled papier kunt kopen, gerecycled plastic enzovoort. We zijn in elk opzicht vol van groen."

"We doen ook veel op het gebied van sociale duurzaamheid. We controleren al onze leveranciers, we willen de omstandigheden zien waarin de arbeiders werken en weten welke salarissen ze betaald krijgen. Onze leveranciers moeten de waarden en mentaliteit van OTB weerspiegelen."

"We hebben ook veel geïnvesteerd in technologie, zodat we kosten kunnen besparen en minder hoeven te produceren. We kunnen nu bijvoorbeeld onze samples op avatars doen, zodat we de kleding via onze digitale showroom kunnen verkopen. De consumenten beslissen wat ze willen kopen, en dan wordt het product op bestelling gemaakt."

"Gewoonlijk heb je 20-30 procent van een collectie die niet wordt verkocht en moet worden weggegooid. Dus door deze technologie te gebruiken, kunnen we verspilling voorkomen, kunnen we minder produceren en kunnen we de kwaliteit en de normen verhogen."

"En wat onze winkels betreft, hebben we gekeken hoeveel CO2 onze lampen uitstoten en gebruiken we duurzame elektriciteit. Dat betekent dat de kosten met ongeveer 10 procent stijgen. Duurzaamheid kost dus veel tijd, geld en organisatie, terwijl je tegelijkertijd de prijzen voor de consument niet wilt verhogen."

Uw financiële resultaten in 2021 waren sterk en hoger dan in het eerste pandemiejaar 2020. Nu heeft de oorlog in Oekraïne u gedwongen winkels in Rusland te sluiten. Hoe beoordeelt u de situatie?

"De zaken liggen moeilijk. Eerst Covid, nu de oorlog - de prijzen van de materialen zijn gestegen, of je vindt ze helemaal niet. De transportkosten zijn gestegen. De situatie is moeilijk."

"Zelfs in deze krankzinnige situatie, doet het bedrijf het vrij goed. We zijn dit jaar bijna 20 procent gegroeid. En de luxebusiness in het algemeen doet het fantastisch, die is zelfs met 30-40 procent gestegen."

Met Glenn Martens heb je een creatief directeur binnengehaald die aansluit bij het begin van Diesel als denim merk, maar die het ook verder kan brengen richting luxe. Je hebt ook een nieuwe athleisure-lijn gelanceerd. Hoe zie jij de toekomst van Diesel?

"Ik ben heel blij voor Diesel omdat we daar grote veranderingen hebben doorgevoerd. We hebben de lange distributiekanalen doorgeknipt en de kwaliteit van de materialen verhoogd. We hebben veel van de productie van overzee teruggebracht naar Italië. Met onze RFID-tags kunnen de klanten nu precies zien waar de materialen vandaan komen en waar hun product is gemaakt."

"Ik ben erg trots op Diesel en haar nieuwe creatieve richting. Diesel is mijn kindje. Je hebt gelijk, in het prille begin was het een denimmerk, maar ik zie Diesel vandaag de dag als een lifestylemerk. Dat omvat een zeer breed scala aan producten, zoals auto's met Fiat, motorfietsen met Ducati, horloges, sieraden, zonnebrillen, parfums, en huishoudelijke producten. We hebben net een contract getekend voor het inrichten van 250 appartementen in Las Vegas, dus Diesel is voor mij heel uniek. Het is een manier van leven."

U had onlangs een ontmoeting met Mark Zuckerberg en Italiaanse bedrijfsleiders tijdens een bijeenkomst die hij omschreef als 'Meta-Porter in Milaan', waar hebben jullie het over gehad? Wat zijn uw plannen voor de metaverse?

"De metaverse is een nieuwe manier van leven voor de jongere generatie. Veel mensen weten niet eens wat de metaverse is of betekent. De nieuwe generatie wil een digitaal leven leiden, bijvoorbeeld op Roblox, waar je kunt communiceren met je vrienden, digitale huizen en kasten kunt bouwen, en je kleding of make-up kunt veranderen. Ik denk dat bedrijven verplicht zijn te investeren in de metaverse en inhoud te creëren voor dit nieuwe leven."

"We hebben een bedrijf opgebouwd dat mijn zoon Stefano leidt [BVX (Brave Virtual Xperience), het bedrijfsonderdeel van OTB Group dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van producten, content en ervaringen voor de virtuele wereld of 'metaverse']. BVX creëert content voor al onze merken in de metaverse. We hebben al een NFT gedaan met Diesel, die ook behoorlijk wat omzet heeft gegenereerd. De eerste NFT was 700.000 euro aan omzet. Nu zijn we bezig om iets te doen voor Margiela, waar ik nu nog niet over kan praten. Maar het zal inslaan als een atoombom, denk ik."

En hoe ziet de toekomst van OTB eruit? Welke markten of overnames hebt u op het oog?

"De groep is zeer solide en groeit organisch. We kunnen meer groeien door nieuwe markten of overnames, maar ik wil niet kopen om het kopen. Ik ben alleen geïnteresseerd in de luxebusiness omdat die beter is om duurzaamheid uit te drukken en de marges hoger zijn. Ik ben nog steeds op zoek, maar het is heel moeilijk om iets te vinden omdat mooie dingen niet te koop zijn. Maar als een merk in de problemen zit, kunnen we ze ongelooflijk steunen."

U hebt de beursgang van OTB aangekondigd voor 2024, ligt u nog op schema voor die tijdlijn?

"Dat zou ik heel graag willen. De cijfers zien er geweldig uit voor eind 2024, begin 2025. Ik kan niet wachten op dat moment, want ik heb nog zoveel te vertellen tijdens de roadshow over alle mooie projecten waar we mee bezig zijn in het bedrijf en waar de consument nog geen weet van heeft."

"Ik kijk er ook naar uit dat OTB een beursgenoteerd bedrijf wordt, want ik wil de consumenten tot mijn partners maken, en alle mensen die voor mij werken ook. Als je een beursgenoteerd bedrijf bent, moet je transparanter zijn, en dat vind ik een mooie manier om een bedrijf te runnen. En ook voor mijn opvolgers, mijn familie, zal het makkelijker zijn om een publiek bedrijf te runnen."