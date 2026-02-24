Pandora benoemt nieuwe directeur voor Noord-Europa

Sieradenspecialist Pandora benoemt David Boynton tot nieuwe directeur van Noord-Europa. De benoeming markeert een terugkeer naar een directiefunctie voor Boynton. Hij was voorheen meer dan vijf jaar bestuursvoorzitter van The Body Shop. Boynton stond ook aan het roer van Charles Tyrwhitt, cosmeticamerk L'Occitane en het in Hongkong gevestigde AS Watson.

Sinds juni 2023 was Boynton actief met zijn adviesbureau, Boynton Advisory Limited. Hiermee adviseerde hij start-ups en snelgroeiende bedrijven op bestuursniveau.

Later werd hij interim-directeur voor de Centraal- en Oost-Europese activiteiten van Pandora. In die periode deed hij al kennis op van het merk, dat hij omschreef als ‘krachtig’ en vol ‘uitzonderlijk talent’.

Hij kondigde zijn nieuwe functie aan op LinkedIn. Hij gaf aan dat het, na een periode als adviseur en niet-uitvoerend bestuurder, het juiste moment was voor een terugkeer naar een directiefunctie.

In zijn bericht zei Boynton enthousiast te zijn over zijn start bij het bedrijf aan het begin van een nieuw hoofdstuk onder de nieuwe bestuursvoorzitter, Berta de Pablos-Barbier. “De basis is ontzettend sterk en de kansen die voor ons liggen zijn veelbelovend,” voegde hij toe.