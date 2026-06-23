Patric Spethmann: de CEO die Marc Cain naar de toekomst leidt

Na zeven jaar als operationeel directeur van modeconcern Marc O'Polo, neemt Patric Spethmann de rol van CEO over bij concurrent Marc Cain. Zijn taak is het levenswerk van oprichter Helmut Schlotterer naar de toekomst te leiden.

De operationeel directeur

Sinds begin juni werkt Spethmann op het hoofdkantoor van Marc Cain in Bodelshausen. De 47-jarige is geen onbekende in de Duitse mode-industrie. Hij heeft bijna een decennium besteed aan het efficiënter maken van de sector van binnenuit.

Zijn vroege carrière bij retailconcerns Tchibo en de Otto Group gaf hem een fundamenteel begrip van de omvang en complexiteit van de detailhandel. Later, als operationeel directeur (COO) bij interieurketen Depot, officieel Gries Deco Company, breidde hij de internationale logistiek en IT-infrastructuur uit. In 2017 leidde hij zijn team naar de winst van de Supply Chain Management Award voor een cloudgebaseerd orderverwerkingssysteem.

In de zomer van 2019 stapte hij over naar Marc O'Polo om de digitale transformatie te leiden, inclusief een herstructurering van de logistiek. Na zeven jaar bij het modebedrijf uit Stephanskirchen beschouwde de voormalige operationeel directeur zijn taak als volbracht. Dit wordt ondersteund door het besluit van het bedrijf om de speciaal voor hem gecreëerde functie na zijn vertrek niet opnieuw in te vullen.

“Naar mijn mening moet je als operationeel directeur je doelen binnen vijf tot acht jaar bereiken. Dat betekent met volle kracht de onderwerpen aanpakken en verandering teweegbrengen”, zei Spethmann in een gesprek met FashionUnited.

De vraag is nu of een man wiens carrière gekenmerkt wordt door resultaatgerichte transformatie, ook het publieke gezicht en de strategische drijfveer kan worden van een van de internationaal bekendere Duitse damesmodemerken.

De teamspeler

Spethmanns publieke optredens tot nu toe draaien om technische onderwerpen. Voorbeelden zijn een casestudy over de vervanging van verouderde, gefragmenteerde planningssoftware door een cloudgebaseerde infrastructuur, en een podcastaflevering over een eerdere cyberaanval bij Marc O'Polo. Opvallend is het gemak en de helderheid waarmee hij over dit laatste onderwerp communiceert. Hij bespreekt niet alleen de technische details, maar ook de toekomstige implicaties voor het bedrijf en de medewerkers.

Het grote geheel overzien, complexe problemen samenvatten, en transparant en authentiek communiceren. Dit zijn allemaal vaardigheden die Spethmann als cruciaal beschouwt voor de rol van CEO.

“Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat een leidinggevende functie – of het nu CEO, COO of directeur is – een communicatieve taak is. Het is een kwestie van houding, richting, besluitvorming, samenwerking en teamgeest”, zegt hij.

In een gesprek met Patric Spethmann wordt al snel duidelijk dat de manager zichzelf als een teamspeler ziet. Een leider wiens kracht ligt in het vormen en ontwikkelen van een team met diverse persoonlijkheden. Tot op de dag van vandaag nemen voormalige collega's contact met hem op voor advies over hun volgende carrièrestap.

“Potentieel ontdekken, stimuleren, ruimte geven, wederzijds vertrouwen opbouwen en groei mogelijk maken”, vertelt Spethmann. “Het gevoel dat iets van mijn werk blijft en dat ik iemand heb kunnen vormen, geeft mij voldoening.”

Het levenswerk

Bij Marc Cain wil Spethmann zich in zijn eerste drie maanden een overzicht van het bedrijf vormen, net als bij zijn vorige functies. Veel C-level managers proberen in het begin een zo objectief mogelijke indruk te krijgen voordat ze hun strategieën ontwikkelen en implementeren. Op dit moment wil de kersverse topman zich daarom nog niet uitlaten over concrete plannen.

Het bedrijf, in 1973 opgericht door Helmut Schlotterer, is uitgegroeid van een kleine breigoedfabriek in het Italiaanse Carpi tot een merk met 853 medewerkers. De jaaromzet bedroeg volgens eigen opgave recentelijk 240 miljoen euro.

Marc Cain is een van de weinige bedrijven die nog productielocaties in Duitsland heeft. Dit varieert van op maat gemaakte hightech breimachines tot een zelfontwikkeld drukproces met speciaal ontwikkelde reactieve kleurstoffen.

De komst van Spethmann markeert een cruciale fase voor Marc Cain. De modemarkt ondergaat een structurele verandering. Het koopgedrag van consumenten verandert door een overaanbod aan kleding en inflatie. Tegelijkertijd moeten bedrijven investeren in essentiële nieuwe technologieën om concurrerend te blijven, analyseert hij. Bovendien wil oprichter Schlotterer zich geleidelijk terugtrekken uit het bedrijf.

Na een periode van snelle wisselingen in de directie hield de inmiddels 79-jarige oprichter de touwtjes stevig in handen. Voor de komst van Spethmann zat naast hem alleen verkoopdirecteur Dirk Büscher nog in de directie. Totdat de nieuwe CEO is ingewerkt, blijft Schlotterer voorzitter van de raad van bestuur.

“Voornamelijk voor het inwerken van Patric Spethmann en als coach en adviseur”, zei Schlotterer in een verklaring in december. “Samen zullen we de koers uitzetten om ons merk en onze waarden te behouden en strategisch verder te ontwikkelen.”

De koers

Vanuit zijn eerdere functies bij Depot en Marc O'Polo is de nieuwe CEO goed bekend met het werken in door de eigenaar geleide bedrijven. Bij Marc Cain werd Spethmann aangetrokken door de combinatie van ‘creativiteit, kwaliteit en vooruitstrevendheid’.

“Ik heb veel respect voor de heer Schlotterer, voor zijn levenswerk en voor zijn inzicht in hoe een bedrijf zich moet ontwikkelen om toekomstbestendig te zijn”, zegt de CEO van Marc Cain. “Op dat vlak zijn we het volledig eens en denken we hetzelfde.”

Voor drie jaar geleden begon Schlotterer al met het uitzetten van de koers. Hij heeft het bedrijf in een stichting ondergebracht en overgedragen aan zijn medewerkers. Door het bedrijfs- en privévermogen na te laten aan het personeel, hoopt de oprichter zijn levenswerk voort te zetten zonder verkoop aan derden.

Het model werkt als volgt: de medewerkers krijgen stemrecht in de stichting, die geleid zal worden door een ondernemingsraad bestaande uit actieve leidinggevenden. Hoe de toekomstige bedrijfs- en leiderschapsstructuur met Spethmann er precies uit zal zien, wil Marc Cain op een later moment communiceren.

De toekomst

Het bedrijf is vertegenwoordigd in 57 landen en heeft wereldwijd meer dan 119 eigen winkels en partnerwinkels, vijf outlets en meer dan 1000 verkooppunten. Onlangs opende de eerste winkel in Mexico en vond er een strategische heroriëntatie plaats in de Verenigde Staten. Ondanks deze internationaliseringsinitiatieven is de omzet de afgelopen jaren op een gelijk niveau gebleven.

In dit verband is het veelbelovend dat Spethmann afkomstig is van Marc O'Polo, een modebedrijf dat zijn omzet de afgelopen vijf jaar, tegen de branchetrend in, met zestig procent verhoogde tot 630 miljoen euro. Op de vraag of dit een rol speelde bij zijn benoeming tot CEO en of zijn ervaringen overdraagbaar zijn, nuanceert hij dat hij als een van de vijf bestuursleden heeft bijgedragen aan het succes.

Bovendien bevindt Marc O'Polo zich met zijn positionering tussen mainstream en premium in een ander modesegment. “Het is in wezen dezelfde branche, maar een andere business. Marc Cain zit duidelijk in het premiumsegment. Dat werkt anders, de klanten zijn anders, dat kun je zeker niet een-op-een overnemen”, legt hij uit. “Natuurlijk zijn er een aantal fundamentele thema's om groei te realiseren en tegelijkertijd de efficiëntie te verhogen.”

Het is duidelijk dat zijn bewezen vaardigheden in het vernieuwen van verouderde systemen ook bij Marc Cain van pas zullen komen. Schlotterer wil met de hulp van Spethmann het bedrijf klaarmaken voor de toekomst, om snel en efficiënt te kunnen reageren op de uitdagingen van de dynamische mode-industrie.

“Meneer Schlotterer en ik weten heel goed waar het hier om gaat”, benadrukt de directeur. “Het gaat niet alleen om het aanstellen van een nieuwe CEO, maar om het voortzetten van zijn levenswerk, zodat het in de toekomst kan blijven groeien. En dat weten we allebei.”