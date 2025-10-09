Patricia Gabriel aan het hoofd van supply chain en operations bij PVH Corp

PVH Corp. benoemt Patricia Gabriel tot nieuwe directeur supply chain en wereldwijd hoofd operations. Dit is een belangrijke strategische zet om de groeistrategie te versnellen. Gabriel treedt in het vierde kwartaal in dienst bij het bedrijf en rapporteert rechtstreeks aan bestuursvoorzitter Stefan Larsson. Haar standplaats is het wereldwijde hoofdkantoor van PVH in New York.

Zij volgt David Savman op, die zich nu volledig richt op zijn rol als wereldwijd merkpresident van Calvin Klein.

In haar nieuwe functie bij PVH is Gabriel eindverantwoordelijk voor de wereldwijde operations, van product tot consument. Haar taak is het verbinden en aansturen van alle operationele onderdelen van het bedrijf.

Bestuursvoorzitter Stefan Larsson benadrukt het strategische belang van de benoeming: “Gabriel is een op de consument gerichte leider in supply chain en operations met een sterke staat van dienst in het stimuleren van groei.” Hij benadrukt dat haar expertise en bewezen vermogen om waarde te creëren via vraag- en datagestuurde oplossingen nieuwe kansen creëren om de voortgang van het PVH+ Plan verder te versnellen.

Gabriel is een ervaren leidinggevende in supply en operations met meer dan 25 jaar ervaring. Zij komt over van Capri Holdings, waar zij werkzaam was als directeur supply chain voor Michael Kors, Jimmy Choo en Versace. Haar carrière omvat de leiding over end-to-end supply chains met commerciële impact in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië voor wereldwijde consumentengoederenbedrijven als Mondelez International en AB InBev.

Gabriel spreekt haar enthousiasme uit over de kans om bij het bedrijf te komen: “Met Calvin Klein en Tommy Hilfiger heeft PVH twee van de meest iconische en wereldwijd geliefde merken in huis, en ik ben ontzettend enthousiast om op dit belangrijke moment in de groeifase van het bedrijf aan te sluiten. Operationele uitmuntendheid en optimalisatie van de supply chain zullen echte concurrentievoordelen zijn die groei en innovatie stimuleren.”