Het Britse luxemerk Paul Smith benoemt Sean Baker tot chief brand officer. Baker werkt al meer dan dertien jaar bij het bedrijf. Hij stroomt door naar de nieuw gecreëerde directiefunctie vanuit zijn vorige rol als directeur merk en communicatie.

De benoeming markeert een strategische verandering voor het onafhankelijke modehuis in zijn streven naar een gestroomlijnde wereldwijde identiteit. Baker begon in oktober 2012 bij het Londense bedrijf als redacteur digitale content. Sindsdien is hij doorgegroeid naar verschillende leidinggevende functies, waaronder brand manager en global head of brand and press.

Op het professionele netwerkplatform LinkedIn reflecteert Baker op zijn langdurige band met het merk. Hij merkt op dat zijn eerste aankoop 25 jaar geleden een roze tandenborstel van Paul Smith was. Hij erkent de specifieke filosofie van de oprichter over bedrijfsterminologie en stelt dat Paul Smith “meer dan een beetje allergisch is voor het begrip ‘merk’.”

Strategisch leiderschap en innovatie

In zijn functie als chief brand officer is Baker verantwoordelijk voor de merkstrategie en communicatie van het modehuis. Zijn takenpakket omvat het behoud van de reputatie van het merk op het gebied van innovatie binnen de communicatiesector. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het toezicht op het wereldwijde imago van het merk.

Voor zijn lange dienstverband bij Paul Smith was Baker online redacteur voor het Britse i-D Magazine, van december 2010 tot oktober 2012. Hij heeft ook als schrijver bijgedragen aan diverse titels, waaronder GQ Style en Hypebeast Magazine.

Naast zijn bedrijfsverantwoordelijkheden blijft Baker bestuurslid van de Paul Smith’s Foundation, een rol die hij sinds oktober 2020 vervult. De stichting richt zich op het geven van nuttig advies aan creatieve mensen, wat de persoonlijke mentorstijl van de oprichter zelf weerspiegelt.

Toekomstperspectieven voor het merk

De promotie komt op een moment dat luxehuizen merk- en communicatiefuncties steeds vaker onderbrengen bij één leidinggevende. Dit is om consistentie te waarborgen over alle digitale en fysieke contactmomenten. Baker spreekt zijn dankbaarheid uit aan Paul Smith en uitvoerend voorzitter Ewan Venters voor de nieuwe benoeming.

In zijn aankondiging hint Baker op een terugkeer naar de eclectische wortels van het merk. Hij suggereert dat het merk zijn geschiedenis van eigenzinnige lifestyleproducten opnieuw kan omarmen. Zijn overstap naar de nieuwe functie gaat in per maart 2026.