Peek & Cloppenburg Düsseldorf: Constanze Freienstein wordt de nieuwe directrice

Modeketen Peek & Cloppenburg Düsseldorf stelt zijn managementteam opnieuw samen. Moederbedrijf JC Switzerland Holding AG maakt maandag bekend dat Constanze Freienstein op 1 december de functie van directrice van Peek & Cloppenburg Duitsland overneemt. Zij volgt Thomas Freude op, die volgens het bedrijf het ‘uitgebreide transformatieprogramma’ van de retailer ‘nauw zal blijven begeleiden’.

In haar toekomstige functie is Freienstein binnen de directie verantwoordelijk voor de afdelingen verkoop, personeelszaken, expansie en verhuur, waarvoor Freude tot nu toe verantwoordelijk was. Volgens haar toekomstige werkgever beschikt zij over ‘uitgebreide expertise op het gebied van retail, herstructurering en digitalisering’.

De beoogde directrice van Peek & Cloppenburg Duitsland is afkomstig van Alix Partners

De beoogde directrice is afkomstig van adviesbureau Alix Partners, waar zij recentelijk partner was. Daarnaast is zij lid van de raad van bestuur van Refive en de Retail Technology Show. Gedurende haar carrière heeft zij ook operationele managementervaring opgedaan. Zo gaf zij als CEO bij de Amerikaanse kledingretailer Lands’ End Inc. leiding aan de activiteiten in de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat.

“Constanze zal samen met haar collega's op managementniveau de initiatieven die uit het programma voortvloeien verder stimuleren en een beslissende rol spelen in ons transformatieproces”, aldus Peek & Cloppenburg. “Na de komst van Constanze blijft Thomas bij ons in een andere functie als senior adviseur en zal hij zich bezighouden met speciale projecten met specifieke opdrachten van de raad van bestuur.”

Marc Busscher wordt de nieuwe financieel directeur

De retailer kondigt ook een wisseling op een andere sleutelpositie aan. Financieel directeur Tim Mundhenke heeft het bedrijf met onmiddellijke ingang verlaten, zo staat in een verklaring. Zijn opvolger als Chief Financial Officer (CFO) van Peek & Cloppenburg Duitsland is al bekend: Marc Busscher neemt de functie op 27 oktober over.

Busscher is ‘een bewezen financieel expert’ die verschillende functies bij de PVH Group heeft bekleed, aldus een verklaring. Recentelijk was hij werkzaam als CFO Europa bij het moederbedrijf van de merken Tommy Hilfiger en Calvin Klein. Daarvoor was hij onder andere VP Group Controller bij Tommy Hilfiger. Busscher heeft bovendien meer dan tien jaar bij de internationale accountant PricewaterhouseCoopers gewerkt.

Marc Busscher is benoemd tot CFO van Peek & Cloppenburg Duitsland Beeld: JC Switzerland Holding

De personeelswisselingen bij Peek & Cloppenburg Duitsland vinden volgens JC Switzerland Holding plaats tegen de achtergrond van de huidige ‘uitdagende’ marktomstandigheden. “Peek & Cloppenburg, Düsseldorf, is en blijft een van de toonaangevende retailers op de Duitse markt”, aldus het moederbedrijf. “Om echter ook in de toekomst concurrerend te blijven, moet het bedrijf zich verder ontwikkelen en aanpassen aan de marktomstandigheden.” Voor de winkelketen is daarom een uitgebreid transformatieprogramma gestart, dat ‘begint met een gedetailleerde analyse om aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling af te leiden’.