Peek & Cloppenburg promoveert Dean Sternberg tot directeur inkoop damesmode

De Düsseldorfse retailer Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG vult een sleutelpositie binnen de inkoop opnieuw in.

Dinsdag kondigde het bedrijf de benoeming van Dean Sternberg aan tot directeur inkoop damesmode. Hij volgt in deze functie Thekla Tamke op, die Peek & Cloppenburg eind maart verliet.

Sternberg was voorheen hoofd merchandise operations

Sternberg start op 1 juli in zijn nieuwe functie en is dan verantwoordelijk voor de inkoopstrategie voor damesmode, zo staat in een verklaring. Hierbij zal hij “nauw samenwerken met de afdelingen verkoop, marketing en inkoop”.

De inkoopexpert heeft jarenlange ervaring binnen de bedrijfsgroep. Sinds mei 2024 bekleedt hij de functie van hoofd merchandise operations. Daarvoor was hij zeven jaar werkzaam als inkoper bij Peek & Cloppenburg, Düsseldorf, en bij Peek & Cloppenburg, Wenen, waar hij verantwoordelijk was voor herenondergoed en accessoires. In 2011 begon hij zijn carrière bij herenmodezaak Anson's, dat deel uitmaakt van de P&C-groep.