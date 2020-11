Philippe Cassegrain, directeur Longchamp, overleden op 83-jarige leeftijd

Parijs - De directeur van lederwarenfabrikant Longchamp, Philippe Cassegrain, is overleden op 83-jarige leeftijd, zo meldt de groep vandaag in een persbericht in handen van het Franse persbureau AFP.

Cassegrain, die 60 jaar werkzaam was bij Longchamp, stierf aan de gevolgen van het coronavirus, aldus het persbericht.

Tijdens zijn carrière ontwierp Cassegrain de beroemde Le Pliage-tas in 1993, dat één van de best verkochte tassen ter wereld werd.

Longchamp werd in 1948 opgericht door de vader van Philippe Cassegrain. Het merk wordt momenteel gerund door de zoon van Philippe Cassegrain, Jean Cassegrain. (AFP)

Beeld: Philippe Cassegrain in New York met (van links naar rechts) actrices Eva Amurri, Susan Sarandon (met hond Penny) en Lucy Liu bij de opening van de Longchamp U.S. Flagship Store in SOHO, 23 mei 2006 in New York. Evan Agostini / Getty Images North America / Getty Images via AFP