Pieter Mulier verlaat Alaïa

Modehuis Alaïa, eigendom van de Richemont-groep, bevestigt vrijdag het vertrek van zijn artistiek directeur, Pieter Mulier, zo meldt WWD. Na een samenwerking van vijf jaar, gekenmerkt door een stilistische vernieuwing en aanzienlijke commerciële groei, presenteert de Belgische ontwerper in maart zijn laatste collectie voor het merk.

Sinds zijn benoeming in 2021 is de opvolging van oprichter Azzedine Alaïa een complexe uitdaging voor Pieter Mulier. Zijn creativiteit wordt meermaals geprezen door de sector, terwijl zijn productaanbod onmiskenbaar commercieel succes boekt, zoals het geval was met de met strass bezette ballerina in 2024.

In zijn halfjaarverslag, afgesloten op 30 september 2025, benadrukt de Richemont-groep de “aanhoudende kracht” van modehuis Alaïa. Onder leiding van Mulier kent het merk inderdaad een gestage commerciële ontwikkeling, wat zijn positie in het ultra-exclusieve luxesegment versterkt.

Volgens verschillende media, waaronder Women's Wear Daily, staat Mulier op het punt om zich aan te sluiten bij het Milanese modehuis Versace en diens moederbedrijf, de Prada-groep.