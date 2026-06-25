POM Amsterdam stelt nieuwe CEO aan tijdens 15-jarig jubileum

Het Amsterdamse modemerk POM Amsterdam viert dit jaar zijn 15-jarig jubileum én verwelkomt een nieuwe CEO. Leontien van den Brink-de Wit is per 1 juni aangetreden als chief executive officer van het kledingmerk. Het nieuws werd bekendgemaakt via LinkedIn.

Met de aanstelling van Van den Brink-de Wit wil POM Amsterdam zich richten op verdere groei, innovatie en merkversterking. In het LinkedIn-bericht noemen oprichters en zussen Liesbeth en Violet Lotgering haar ervaring op het gebied van merkontwikkeling, commerciële groei en mensgericht leiderschap. Volgens hen zal zij samen met het team de volgende groeifase van het merk vormgeven, met behoud van de identiteit van POM Amsterdam.

Het bedrijf beschikt momenteel niet over eigen winkels, maar is via 222 verkooppunten vertegenwoordigd in Europa en Afrika.