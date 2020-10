Prada Group wijst nieuw hoofd diversiteit aan

De Prada Group heeft een nieuwe rol toegevoegd aan haar bedrijf: hoofd Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie. De functie zal bekleed worden door Malika Savell, die eerst werkzaam was bij de LVMH group, zo meldt Women’s Wear Daily (WWD).

Savell zal werkzaam zijn voor de Prada afdeling in Noord-Amerika, maar haar rol zal globaal invloed hebben aangezien ze verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een nieuw beleid, strategieën en programma’s om de diverse culturen op alle afdelingen van het bedrijf te representeren. Savell was eerst directeur van de afdeling culturele diversiteits-vennootschappen bij LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

In 2018 werd Savell benoemd tot Event Marketers’ ‘35 Under 35’: een lijst van de beste 35 marketeers in Amerika onder de 35 jaar oud. Tegen WWD zegt Savell dat haar “verantwoordelijkheid is om nieuwe normen voor inclusie te implementeren, de bedrijfscultuur en wereldwijde invloed te versterken om ervoor te zorgen dat de Prada Group de diverse wereld waarin we leven blijft weerspiegelen en een authentieke inclusieve cultuur in alle markten en afdelingen te versterken.”