Primark interim topman wordt definitief CEO

Eoin Tonge, de interim-CEO van budgetretailgigant Primark, is definitief benoemd in de topfunctie. Dit bevestigt de mediaspeculatie van vorige week. Het nieuws is bevestigd door het moederbedrijf van de retailer, Associated British Foods (ABF). Volgens ABF treedt Tonge met onmiddellijke ingang in functie.

Voordat Tonge begin 2023 bij ABF in dienst trad, was hij financieel directeur en strategiedirecteur bij Marks & Spencer. Ook bekleedde hij diverse leidinggevende functies bij Greencore Group. Vervolgens werd hij directeur en later financieel directeur van de groep bij ABF, voordat hij op 31 maart 2025 de functie van interim-CEO bij Primark op zich nam.

In deze periode is Tonge, die directeur blijft in de raad van bestuur van ABF, begonnen met de implementatie van een strategie om de klantenpropositie van Primark te versterken, aldus de groep. Deze strategie omvat het productaanbod, de waardeperceptie en de digitale en marktcapaciteiten.

Kernklantenpropositie blijft topprioriteit

In een verklaring zegt George Weston, CEO van ABF: “Het afgelopen jaar heeft [Tonge] het leiderschap, het beoordelingsvermogen en het consumenteninzicht getoond die nodig zijn om Primark in staat te stellen de aanzienlijke kansen die voor ons liggen te benutten. De veranderingen die hij doorvoert, bevinden zich in een vroeg stadium, maar hebben al een tastbaar voordeel in een uitdagende omgeving.”

Tonge werd vorig jaar benoemd aan het hoofd van Primark na het vertrek van Paul Merchant. Merchant trad af na beschuldigingen van ongepast gedrag tegenover vrouwen in een sociale omgeving. Bij zijn aantreden stond Tonge voor een aantal uitdagingen. Met name het navigeren in een moeilijk consumentenklimaat, vooral in Europa en de Verenigde Staten, waar het consumentenvertrouwen en de bezoekersaantallen kwetsbaar zijn gebleven.

Deze obstakels bleven bestaan tot in de tweede helft van vorig jaar, maar er zijn tekenen van lichte verbetering zichtbaar. In de periode van zestien weken eindigend op 3 januari 2026 rapporteerde Primark een daling van 2,7 procent in de vergelijkbare omzet. Dit werd deels gecompenseerd door een omzetstijging van drie procent in het Verenigd Koninkrijk, dat een belangrijke groeimotor voor de retailer blijft. De omzet in de Verenigde Staten werd gestimuleerd door een doorlopend plan voor de uitrol van winkels, wat bijdroeg aan een omzetstijging van twaalf procent. De Europese omzet daalde echter met 5,7 procent, waarbij prestatie-initiatieven pas recentelijk zijn uitgerold.

In zijn eigen commentaar zegt Tonge dat zijn prioriteiten liggen bij het “versterken van Primarks kernpropositie van disruptief waarde-leiderschap, het verbeteren van onze digitale betrokkenheid, het nastreven van internationale groei en het stimuleren van een grotere operationele effectiviteit en efficiëntie”. “Ik ben enthousiast over de kansen die voor ons liggen,” vervolgt hij.

Primark creëert nieuwe functie van commercieel directeur

Tonge wordt bijgestaan door Filip Ekvall, die is benoemd in de nieuw gecreëerde functie van commercieel directeur van Primark. Met de oprichting van deze functie wil Primark zijn product-, retail-, digitale en klantenfuncties onder één noemer brengen. Dit is een extra inspanning om de consumentenpropositie te versterken.

Ekvall brengt twintig jaar internationale ervaring in de kledingretail met zich mee. Een groot deel daarvan deed hij op bij H&M Group, waar hij eerder leidinggevende functies bekleedde in Europa, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk. Sinds januari 2025 is Ekvall CEO van Brav, een outdoorretailer.

ABF benoemt nieuwe financieel directrice

Bij ABF neemt Joana Edwards met onmiddellijke ingang de rol van financieel directrice van de groep over. Net als Tonge vervulde Edwards de functie op interim-basis sinds maart 2025, na eerder de functie van group financial controller te hebben bekleed. Voor haar tijd bij ABF was Edwards group financial controller bij L'Oréal.