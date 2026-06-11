Primark benoemt Lucy Slinger tot financieel directeur

De internationale moderetailer Primark, opgericht in Ierland, heeft de benoeming van Lucy Slinger als nieuwe financieel directeur bekendgemaakt.

Slinger speelt een cruciale rol in de langetermijngroeistrategie van Primark. Het bedrijf breidt internationaal uit en bereidt zich voor op een zelfstandige toekomst. Slinger komt over van haar vorige functie als plaatsvervangend financieel directeur bij Ingka Group, de Zweedse Ikea-franchisenemer met activiteiten in 32 landen.

Versterking van het leiderschapsteam voor internationale expansie

Voor haar rol bij Ingka Group werkte Slinger ruim twee decennia bij het Britse energiebedrijf Shell in diverse senior financiële leiderschapsposities. Haar ervaring omvat financiële verslaglegging, corporate finance, groepsplanning en -beoordeling, en de rol van financieel directeur van de wereldwijde luchtvaarttak. Slinger brengt expertise mee op het gebied van financiële transformatie, operationeel en financieel prestatiemanagement, en strategische kapitaalallocatie binnen complexe mondiale bedrijven.

Na de benoeming van Filip Ekvall als commercieel directeur in maart versterkt Slinger nu het leiderschapsteam van algemeen directeur Eoin Tonge.

"Ik ben verheugd Lucy te verwelkomen bij Primark op zo'n belangrijk moment voor het bedrijf," aldus Tonge. "Ze brengt diepgaande financiële expertise mee van grote mondiale organisaties, samen met een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van gedisciplineerde investeringen en operationele prestaties. Nu we onze groeistrategie versnellen en ons voorbereiden op een zelfstandige toekomst, is haar leiderschap van onschatbare waarde."

Strategische groei en zelfstandige toekomst

Slinger toont zich enthousiast over de overstap. Ze benadrukt dat de internationale moderetailer is gebouwd op het toegankelijk maken van geweldige mode, met blijvende aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid.

"Ik ben enthousiast om bij Primark te komen op zo'n cruciaal moment in de ontwikkeling van het bedrijf," aldus Slinger. "Primark is een uniek bedrijf met een sterke groeiambitie en een onderscheidende klantpropositie. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Eoin en collega's binnen het hele bedrijf, terwijl Primark internationaal blijft groeien en investeert in de toekomst."

Primark, opgericht in 1969, is uitgegroeid tot een internationale retailoperatie met meer dan 480 winkels in negentien landen in Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. De retailer heeft momenteel meer dan 80.000 medewerkers in dienst en richt zich sterk op fysieke winkels als anker voor de winkelervaring in winkelstraten.