Pronovias benoemt nieuwe directeur marketing en communicatie na verkoop aan Cap Capital

Madrid – Pronovias legt de basis voor een nieuwe fase onder eigendom van de Britse investeringsgroep Cap Capital en kondigt de benoeming aan van Alejandro Santos als nieuwe marketingdirecteur. Deze benoeming volgt op die van bijna een maand geleden, toen Luis Müller Heiberg werd aangekondigd als de eerste nieuwe aanwinst voor het ‘nieuwe Pronovias’ van Cap Capital en de nieuwe financieel directeur van het bedrijf.

Begin juni werd Pronovias toegewezen aan Cap Capital, na gerechtelijke goedkeuring voor de verkoop eind mei. Hoewel de basisprincipes voor de nieuwe koers van het bedrijf toen al werden geschetst, wordt het nieuwe Strategische Plan van Pronovias pas op 8 september in detail gepresenteerd. Cap Capital gebruikt de tussenliggende periode om het nieuwe directieteam van het Spaanse bruidsmodemerk samen te stellen. Half juni werd econoom Luis Müller Heiberg aangesteld als nieuwe financieel directeur, en half juli volgt de Spaanse consultant Alejandro Santos als nieuwe marketingdirecteur.

Vanuit zijn nieuwe functie zal Santos de wereldwijde marketing- en communicatiestrategie van Pronovias leiden, zo bevestigt het bedrijf. De taken omvatten het versterken van de ‘bekendheid en aantrekkelijkheid’ van het bruidsmodemerk en zijn collecties. Daarnaast richt hij zich op het opbouwen van een ‘directere en persoonlijkere’ relatie met bruiden en het ‘ontwikkelen’ van de ‘bridal’ ervaring door personalisatie, inspiratie en kunstmatige intelligentie. Deze AI zal een cruciale rol spelen in het nieuwe hoofdstuk van Pronovias, zoals Cap Capital begin juni al aankondigde en de nieuwe marketingdirecteur nu benadrukt.

“Pronovias heeft iets wat maar weinig merken ter wereld kunnen zeggen,” namelijk dat het zich richt op “het verwennen en begeleiden van een vrouw op een van de belangrijkste momenten in haar leven.” Met het oog op die taak, “liggen mijn twee grote uitdagingen bij het merk en de ervaring,” aldus Alejandro Santos, de nieuwe marketingdirecteur van Pronovias, in een verklaring van het bruidsmodemerk. Om de eerste uitdaging aan te gaan, vervolgt hij, ligt de focus op “het versterken en opbouwen van een merk dat luistert, begeleidt en de aanstaande bruid inspireert met nabijheid en authenticiteit.” Dit doel wordt ondersteund door de ‘ervaring’, die wordt versterkt door “een gepersonaliseerde en gedenkwaardige beleving die past bij een uniek en iconisch moment als een bruiloft.” Bij deze taken, voegt hij toe, “zal kunstmatige intelligentie een sleutelrol spelen” als onderscheidend element voor het merk. Dit om “de bruid te personaliseren en te verrassen,” terwijl “we begrijpen en ontcijferen wat ze nodig heeft om haar droom waar te maken, altijd vanuit emotie, het merk en de ervaring.”

Van de LVMH-groep tot Bimani, via Pandora

Alejandro Santos heeft meer dan vijftien jaar ervaring in marketing en merkontwikkeling. Hij werkte voor bedrijven als L'Oréal en het Italiaanse Angelini Industries voordat hij in 2017 bij de LVMH-groep kwam. Binnen dit Franse luxeconcern bekleedde hij tussen juni 2017 en juni 2023 verschillende leidinggevende functies, altijd binnen Moët Hennessy, de divisie voor wijnen en sterke dranken. Na ruim zes jaar stapte hij over naar Pandora, waar hij tot januari 2025 directeur van de marketingafdeling voor Spanje en Portugal was.

Na zijn tijd bij het Deense sieradenmerk startte Santos zijn eigen strategisch marketingadviesbureau, ‘AS Studio’. Vanuit dit bureau adviseerde hij verschillende bedrijven in de mode-, beauty-, retail- en hotelsector. Een van zijn klanten was Bimani, het modemerk van onderneemster en influencer Laura Corsini, waar Santos van maart tot september 2025 als directeur marketing en communicatie fungeerde.

“De komst van Alejandro is op een strategisch moment voor Pronovias,” waarin “het bedrijf evolueert naar een model waar elk contactpunt, fysiek en digitaal, beter moet inspelen op de verwachtingen, wensen en emoties van elke bruid.” De intentie is duidelijk: “ervoor zorgen dat de Pronovias-ervaring niet begint of eindigt bij de jurk, maar de vrouw begeleidt tijdens het hele proces van beslissen, voorbereiden en vieren” van de bruiloft. In deze context, zo wordt toegevoegd, “betekent zijn komst de toevoeging van een profiel met solide internationale ervaring en een diepgaand begrip van hoe merken met culturele relevantie, emotionele verbinding en langetermijnwaarde worden opgebouwd.”