Pronovias benoemt nieuwe financieel directeur

Madrid – Na de overname van Pronovias door de Britse investeringsgroep Cap Capital via een ‘pre-pack’-faillissement, kondigt het bruidsmodemerk de benoeming aan van econoom Luis Müller Heiberg als nieuwe financieel directeur.

Müller, die begin 2020 zijn functie als financieel directeur bij de IJslandse supermarktketen Overseas in Spanje neerlegde, was sindsdien actief als docent, onafhankelijk auditor en consultant. Nu treedt de econoom in dienst bij Pronovias als de nieuwe financieel directeur. Met deze benoeming begint Cap Capital met de vorming van een eigen team aan het hoofd van het bruidsmodemerk. Het bedrijf staat aan de vooravond van een nieuw en beslissend hoofdstuk in zijn geschiedenis en ontwikkeling. Dit volgt op de toetreding van de Britse groep als nieuwe meerderheidsaandeelhouder en de aanstaande uitvoering van het nieuwe strategische plan voor groei en consolidatie. De belangrijkste punten van deze routekaart zijn al bekendgemaakt. De officiële presentatie staat gepland voor acht september.

In deze voorbereidende ‘fase 0’, voorafgaand aan de implementatie van de nieuwe routekaart, versterkt Pronovias zijn bedrijfs- en financiële structuur. De benoeming van Luis Müller als nieuwe financieel directeur is een cruciale stap om dit nieuwe hoofdstuk aan te gaan. In zijn nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor de algehele financiële strategie van Pronovias. Hij krijgt de leiding over belangrijke gebieden zoals financiële planning, treasury, management control, financiering, rapportage, winstgevendheidsanalyse en financiële ondersteuning van transformatie- en groei-initiatieven. Vanuit deze rol moet hij actief bijdragen aan de consolidatie van het internationale leiderschap van Pronovias in de bruidsmodesector. Ook moet hij de efficiëntie van het operationele model versterken en de groei in prioritaire markten versnellen, in lijn met het nieuwe strategische plan. Een van de richtlijnen is het versterken van de merkwaarde als een bedrijf met een ‘sterke erfenis, wereldwijde uitstraling en historische band met Barcelona’.

“Ik begin met veel enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel bij Pronovias,” aldus Luis Müller, de nieuwe financieel directeur van Pronovias, in een verklaring van de huidige directie. “Pronovias is een bedrijf met een unieke geschiedenis, internationale erkenning en een groot groeipotentieel. Voortbouwend op die erfenis is mijn doel om de financiële soliditeit van de organisatie te versterken, de operationele transformatie te begeleiden en een duurzame, geordende en op de lange termijn gerichte groeistrategie te ondersteunen.”

Met meer dan 25 jaar ervaring in financiën

Müller, afgestudeerd in economie en bedrijfskunde aan de Complutense Universiteit van Madrid, heeft meer dan 25 jaar ervaring in financieel management, strategische planning, corporate finance, management control, auditing en bedrijfstransformatie, benadrukt de directie van Pronovias. Zijn professionele loopbaan omvat diverse leidinggevende functies bij zowel onderwijsinstellingen als nationale en internationale bedrijven in sectoren als retail, distributie, gezondheidszorg, technologie en financieel advies. Zo was hij ruim vier jaar, van 2005 tot 2009, financieel consultant bij adviesbureau Isavia. Daarna was hij meer dan drie jaar, van 2009 tot 2012, verantwoordelijk voor business development bij het Spaanse technologiebedrijf Woxter Technology. Tussen 2014 en 2016 was hij ruim tweeënhalf jaar financieel directeur en directeur business development bij Clínicas Zurich. Tot slot bekleedde hij van 2016 tot 2020 ruim drie jaar de functie van financieel directeur voor Spanje bij de IJslandse supermarktketen Overseas.

Daarnaast heeft Müller een solide carrière als docent. Hij was meer dan achttien jaar, van 1994 tot 2012, professor Financieel Management en Bedrijfskunde aan de Carlos III Universiteit van Madrid. Sinds 2020 is hij daar opnieuw actief, nu als universitair docent financiën. Deze werkzaamheden combineert hij sinds januari 2021 met zijn rol als adjunct-professor aan de IE Business School.

“Zijn komst vindt plaats op een cruciaal moment voor Pronovias, dat een nieuwe fase van transformatie en groei ingaat na de toetreding van Cap Capital als referentieaandeelhouder,” voegt het bruidsmodemerk toe. “In deze context blijft het bedrijf zijn directieteam versterken met profielen die gericht zijn op uitvoering, financiële discipline en de ontwikkeling van een solide, duurzame internationale routekaart die aansluit bij het wereldwijde potentieel van het merk.”