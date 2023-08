Puma benoemt Javier Ortega als chef voor Europa

Het Duitse sportmodebedrijf Puma SE benoemt een nieuwe chef voor Europa. Op woensdag kondigde het bedrijf de benoeming aan van Javier Ortega als General Manager Europe. De 51-jarige man werkt sinds 2009 bij Puma en gaf onlangs als Area General Manager leiding aan het bedrijf in Zuid-Europa.

Ortega start zijn nieuwe functie op 1 september en zal dan verantwoordelijk zijn voor de regio's Centraal-Europa, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk & Ierland, Zuid-Europa en Noord-Europa, aldus Puma. Als General Manager Europe volgt hij Richard Teyssier op, die onlangs werd benoemd tot Global Brand & Marketing Director van het bedrijf.

Esteve Planas keert terug naar Puma als Area General Manager Zuid-Europa

Puma CEO Arne Freundt lichtte de beslissing toe: "In zijn tijd als Area General Manager in Zuid-Europa heeft Javier geweldig werk geleverd door het merk Puma te versterken en onze groei in Zuid-Europa te stimuleren," zei hij in een verklaring. "In zijn nieuwe rol als General Manager Europe zal Javier voortbouwen op het sterke momentum van de regio, onze positie als beste partner voor onze groothandelaren versterken en het go-to-market proces coördineren."

Ortega's vorige functie wordt overgenomen door Esteve Planas. De 47-jarige was van 2010 tot 2022 al werkzaam bij het sportartikelenbedrijf. In die periode was hij Chief Financial Officer (CFO) van Puma Spanje en Puma Iberia. Na een korte tussenstop bij het farmaceutische bedrijf Galenicum keert hij nu terug bij Puma als Area General Manager Southern Europe.