Puma benoemt nieuwe directeur sportstyle

Maria Valdes is als de nieuwe Algemeen Directeur Sportstyle voor Puma benoemd. De afdeling sportstyle is de grootste business unit van het bedrijf qua omzet.

Maria werkt al tien jaar bij Puma en haar meest recente functie was als Senior Head of Product Line Management Footwear op de afdeling Sportstyle, waar ze heeft samengewerkt met onder andere L’Oréal en Inditex. In haar nieuwe functie zal ze direct samenwerken met Puma CEO Bjørn Gulden. Maria volgt Reinhard Dischner op, die na achttien jaar heeft besloten om Puma te verlaten. Dischner zal tot het einde van het jaar blijven om Maria in te werken, daarna zal hij het stokje overdragen.

“Het is mooi om te zien dat we deze belangrijke rol binnen onze organisatie kunnen vullen,” aldus CEO Bjørn Gulden. “Dit zorgt voor een soepele overgang en continuïteit, die, vooral in deze turbulente tijden, erg belangrijk zijn. Ik wens Maria het allerbeste in haar nieuwe rol en wil Reinhard bedanken voor het geweldige werk dat hij voor ons bedrijf heeft verricht. Hij speelde een belangrijke rol in ons succes.”