Puma benoemt Thomas John tot HR-directeur

De Duitse sportartikelfabrikant Puma SE heeft een sleutelpositie ingevuld. Dinsdag kondigde het bedrijf de benoeming aan van Thomas John tot Vice President People and Organization. Hij volgt Dietmar Knoess op. Knoess heeft besloten ‘nieuwe uitdagingen buiten het bedrijf aan te gaan’, aldus Puma.

John start op 16 oktober in zijn nieuwe functie. In zijn nieuwe rol is de 59-jarige verantwoordelijk voor de HR-strategie en organisatieontwikkeling van Puma. Hij rapporteert rechtstreeks aan CEO Arthur Hoeld, aldus het bedrijf.

Volgens zijn toekomstige werkgever heeft John ‘bijna drie decennia ervaring in HR’. Gedurende zijn carrière bekleedde hij leidinggevende functies bij bedrijven in diverse sectoren. Recentelijk was hij werkzaam als Senior Vice President Global Human Resources bij energiemanagementspecialist Landis+Gyr. Daarvoor werkte hij al voor bekende bedrijven als KLM, Adidas en Mann+Hummel.

Puma-CEO Hoeld licht de benoeming toe: “Thomas heeft zeer veel ervaring op het gebied van HR-strategie, organisatieontwikkeling en leiderschap en is zeer bekend met de uitdagingen en kansen in onze sector. Ik heb er vertrouwen in dat zijn gedegen expertise, zowel bij organisaties in verandering als in wereldwijd personeelsbeheer, ons zal helpen om de operationele prestaties van Puma naar een hoger niveau te tillen.”