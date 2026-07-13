Puma benoemt voormalig Nike-manager Marcia Dos Santos tot hoofd van de Core-divisie

De Duitse sportartikelenfabrikant Puma SE heeft een nieuwe sleutelpositie ingevuld. Maandag kondigde het bedrijf de benoeming aan van Marcia Dos Santos tot Vice President BU Core. Dit volgt op een structuurhervorming, waarbij Puma aparte teams voor de 'Business Units' (BU) Sportstyle en Core introduceerde. De Sportstyle-divisie staat sinds begin juni onder leiding van Laurent Fricker.

Volgens een verklaring zal Dos Santos haar nieuw gecreëerde functie op 15 juli aanvaarden. Ze zal, net als Fricker, rechtstreeks rapporteren aan Chief Brand Officer Maria Valdes. Volgens haar nieuwe werkgever heeft ze ‘meer dan twintig jaar ervaring in de sportindustrie’. Recentelijk was ze werkzaam bij de Amerikaanse branchegigant Nike als Vice President Merchandising Women’s EMEA.

Maria Valdes licht de redenen voor de benoeming toe. “Gedurende haar carrière heeft Marcia in verschillende regio's en productcategorieën sterke bedrijfsresultaten behaald en daarbij haar uitstekende vaardigheden op het gebied van go-to-market en merchandising bewezen”, verklaart ze in een statement. “Met haar diepgaande branche-ervaring, indrukwekkende staat van dienst in sales en haar vermogen om succesvolle teams op te bouwen, is zij de juiste persoon om Core, een centrale pijler van ons bedrijf, verder te ontwikkelen.”