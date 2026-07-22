Puma stelt e-commerce-expert Dusan Hamlin aan

De Duitse sportartikelenfabrikant Puma SE presenteert een nieuwe verantwoordelijke voor zijn online business. Het bedrijf kondigt woensdag aan dat Dusan Hamlin per direct de nieuw gecreëerde functie van Vice President E-commerce op zich neemt.

In deze functie rapporteert hij rechtstreeks aan commercieel directeur (CCO) Matthias Bäumer en is hij verantwoordelijk voor ‘de aansturing van de wereldwijde strategie en de commerciële koers van de digitale en e-commerce-activiteiten’. De aanstelling is het gevolg van een hervorming van de retailorganisatie. Eind vorig jaar kondigde Puma aan de direct-to-consumer-activiteiten op te splitsen in de zelfstandige onderdelen Global Retail en Global E-commerce.

Hamlin werkte eerder voor Adidas en Reebok

De nieuwkomer heeft volgens een persbericht ‘meer dan 25 jaar ervaring in de branche’. Gedurende zijn carrière heeft hij ‘zowel bij Reebok als bij Adidas de digitale transformatie en de e-commerce business aangestuurd’. In de afgelopen jaren heeft Hamlin verschillende marketing- en adviesbureaus opgericht en geleid.

Commercieel directeur Bäumer prijst de nieuwe leidinggevende. “Met Dusan hebben we een bewezen expert in digitale transformatie gevonden die de e-commerce business van Puma naar een hoger niveau zal tillen”, verklaart hij in een statement. “Onze digitale kanalen zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker voor ons geworden. Daarom was het erg belangrijk om een toegewijd managementteam voor e-commerce op te zetten om onze strategie verder te ontwikkelen en de ervaring van onze klanten op onze website, in de app en op online marktplaatsen te verbeteren.”