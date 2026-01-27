PVH benoemt Gemma Hart tot directeur communicatie

Het Amerikaanse modeconcern PVH Corp (PVH), het moederbedrijf van Calvin Klein en Tommy Hilfiger, kondigt de benoeming aan van Gemma Hart tot directeur communicatie, met ingang van 9 februari 2026. Hart volgt Amber McCann op, die de organisatie verlaat voor nieuwe uitdagingen.

In haar nieuwe functie is Hart verantwoordelijk voor alle wereldwijde interne en externe communicatiestrategieën. Ze wordt lid van het executive leadership team en rapporteert rechtstreeks aan Stefan Larsson, CEO van PVH.

Strategisch leiderschap en wereldwijde ervaring

Hart brengt meer dan twintig jaar ervaring in communicatie en public affairs met zich mee. De afgelopen tien jaar bekleedde ze leidinggevende functies in consumentgerichte sectoren. Haar meest recente functie was die van senior vicepresident en hoofd corporate affairs bij Danone Noord-Amerika.

Voor haar tijd bij Danone werkte Hart dertien jaar bij de Brunswick Group. Als partner bij het bedrijf adviseerde ze diverse wereldwijde klanten over strategische communicatie met grote impact.

“Gemma is een strategisch leider met een bewezen vermogen om communicatie direct te koppelen aan zakelijke prioriteiten,” aldus Larsson. Hij voegde eraan toe dat haar wereldwijde perspectief essentieel is voor de inspanningen van het concern om Calvin Klein en Tommy Hilfiger als toonaangevende lifestylemerken te positioneren.

Hart omschrijft de overstap als een kans om met twee van de meest iconische merken in de sector te werken tijdens een transformatieve periode voor het concern. Ze sprak haar intentie uit om impactvolle communicatie in te zetten ter ondersteuning van de groeiambities van PVH.