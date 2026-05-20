PVH benoemt nieuwe leden voor directieteam

Het Amerikaanse modeconcern PVH Corporation (PVH) kondigt drie nieuwe benoemingen aan binnen het directieteam, waaronder twee interne promoties. Doel is de uitvoering van het meerjarige strategische groeiplan te versnellen.

Adelyn Cheong krijgt promotie tot chief executive officer van PVH Americas. In deze rol is Cheong verantwoordelijk voor de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger in de regio Amerika. Zij volgt Donald Kohler op, die naar Gap Inc. vertrekt als global brand president en CEO van Banana Republic.

Cheong trad in 2018 in dienst bij PVH om leiding te geven aan Tommy Hilfiger in de regio Azië-Pacific. In 2021 volgde haar benoeming tot president van PVH China, waar zij de digitale transformatie en e-commercegroei leidde. Na haar verhuizing naar de Verenigde Staten neemt Ying Wu de rol van president van PVH China over, naast haar huidige functie als executive vice president en financieel directeur van PVH Azië-Pacific. Cheong start in haar nieuwe functie aan het einde van de zomer.

Uitbreiding van wereldwijde licentie- en merkstrategierollen

Joel Samaha treedt op 6 juli in dienst in de nieuw gecreëerde functie van president of global licensing, partnerships and expansion. Samaha komt van het Amerikaanse managementbureau Boston Consulting Group, waar hij partner was binnen de wereldwijde consumer- en modepraktijk.

In deze nieuwe positie neemt Samaha de wereldwijde licentieactiviteiten over die eerder onder Kohler vielen. Hij leidt de strategie en uitvoering van niet-eigen zakelijke partnerschappen, met toezicht op categorie- en marktlicenties, joint ventures, strategische partnerschappen en wereldwijde vastgoeduitbreiding.

Jonathan Bottomley, momenteel global chief marketing officer (CMO) voor Calvin Klein, krijgt per direct een uitbreiding van zijn verantwoordelijkheden. Hij wordt ook executive vice president of group consumer and brand strategy voor PVH. Bottomley richt zich op het opschalen van wereldwijde consumentencapaciteiten, data en inzichten voor zowel Calvin Klein als Tommy Hilfiger. Doel is de band met de volgende generatie consumenten te versterken.

Focus op strategische uitvoering

Alle drie de directieleden rapporteren rechtstreeks aan Stefan Larsson, chief executive officer van PVH. Bottomley behoudt daarnaast zijn rapportagelijn naar David Savman, global brand president van Calvin Klein.

"We zijn verheugd deze ervaren en getalenteerde leiders toe te voegen aan ons directieteam, terwijl we de uitvoering van ons PVH+ Plan naar een hoger niveau tillen en het volledige potentieel van Calvin Klein en Tommy Hilfiger ontsluiten," aldus Larsson in een verklaring.

Larsson voegt toe dat de interne promoties van Cheong en Bottomley hun impact op de groeistrategie vergroten, terwijl de komst van Samaha de uitbreiding van de niet-eigen bedrijfsactiviteiten verder versterkt.

Joel Samaha en Jonathan Bottomley Credits: PVH