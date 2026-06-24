Rabanne en Julien Dossena na dertien jaar uit elkaar

Het Franse modehuis Rabanne en creatief directeur Julien Dossena gaan na dertien jaar uit elkaar. Dat maakte het merk woensdag bekend. Een opvolger wordt op een later moment aangekondigd, meldt Vogue Business.

Rabanne, onderdeel van de Spaanse groep Puig, prijst Dossena voor het overbrengen van het avant-gardistische erfgoed op een jonger publiek. Ook heeft hij het profiel van het merk in de mode en cultuur versterkt. In een verklaring bedankt Ana Trias, president van prestige- en modemerken bij Puig, hem voor zijn leiderschap. Dossena bedankt op zijn beurt de groep, zijn teams en de ateliers. Hij noemt de periode van blijvende persoonlijke en professionele betekenis.

Dossena gaf een nieuwe invulling aan de kenmerkende chainmail van het huis. Mede daardoor werd de show een van de meest gewilde evenementen tijdens Paris Fashion Week. Volgens Puig was de periode ook commercieel succesvol: Rabanne was in 2023 het eerste merk van de groep dat een omzet van een miljard euro behaalde. In datzelfde jaar liet het merk 'Paco' uit zijn naam vallen. De groei past binnen de bredere strategie van Puig om modehuizen te gebruiken voor de verkoop van zijn parfum- en beautylijnen.

Van Balenciaga tot een miljardenmerk

Dossena, opgeleid aan de Brusselse school La Cambre, won in 2006 de speciale juryprijs op het festival van Hyères. Twee jaar later trad hij in dienst bij Balenciaga, waar hij onder Nicolas Ghesquière werkte. Na het vertrek van Ghesquière in 2012 startte hij zijn eigen label, Atto. Hiermee was hij in 2014 finalist voor de LVMH Prize. In augustus 2013, op 30-jarige leeftijd, werd hij hoofdontwerper bij Paco Rabanne, waarna hij Atto kort daarna stopzette.

Zijn werk voor Rabanne was populair in de popcultuur. Voorbeelden zijn een custom Met Gala-look voor Sabrina Carpenter in 2022 en de herhaaldelijke chainmail-outfits voor Dua Lipa. Ook ontwierp hij in 2023 een couturecollectie voor zusterhuis Jean Paul Gaultier en was er een samenwerking tussen Rabanne en H&M.

Nieuw management reeds aangesteld

Het vertrek volgt op een managementwisseling. In september 2025 trad Jean-Jacques Guével aan als algemeen directeur van de modetak. Renaud de Lesquen werd in april 2026 president van Rabanne One Brand, verantwoordelijk voor zowel mode als beauty.