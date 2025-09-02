Rachel Scott van Diotima benoemd tot creatief directeur van Proenza Schouler

Rachel Scott, oprichter en ontwerper van Diotima, is benoemd tot de nieuwe creatief directeur van het New Yorkse luxe merk Proenza Schouler. Het label maakte de aankondiging in een persbericht, waarin het aangaf een nieuw hoofdstuk te beginnen met de Jamaicaans-Amerikaanse ontwerpster aan het roer. Van Scott wordt verwacht dat ze een ‘mondiaal ontwerpperspectief, uitgebreide technische kennis en een onderscheidende nieuwe stem’ inbrengt die aansluit bij het DNA van Proenza Schouler.

In een verklaring noemde CEO Shira Suveyke Snyder Scott ‘een van de meest gevierde designtalenten van vandaag’, die een fris, vrouwelijk perspectief aan het merk zal toevoegen. ‘Haar diepgaande begrip van de merkcodes van Proenza Schouler, gecombineerd met haar uitzonderlijke vermogen om vakmanschap met innovatie te combineren, maakte haar de natuurlijke keuze om het modehuis vooruit te leiden’, voegde Snyder eraan toe.

Scott gaf aan het merk Proenza Schouler al lange tijd te bewonderen en diep respect te hebben voor de wereld die oprichters Jack McCollough en Lazaro Hernandez hebben gecreëerd. ‘Ik kijk ernaar uit om mijn perspectief in dialoog te brengen met hun nalatenschap’, vervolgde ze. ‘Ik ben Shira dankbaar voor haar vertrouwen en ik ben vereerd om deze rol op me te nemen om het volgende hoofdstuk van Proenza Schouler vorm te geven.’

Oprichters maken zich op voor Loewe-debuut, Scott bouwt voort op eerste fundamenten

De vraag wie het roer zou overnemen bij Proenza Schouler circuleerde al sinds januari, toen McCollough en Hernandez het merk verlieten. Terwijl het ontwerpersduo – dat aandeelhouder en bestuurslid blijft – uiteindelijk werd bevestigd als opvolgers van Jonathan Anderson bij Loewe, bleef Proenza Schouler in onzekerheid.

Gedurende deze tijd bouwde Scott echter al banden op met het Amerikaanse modehuis. Sinds ze eerder dit jaar als consultant bij het merk kwam, heeft ze nauw samengewerkt met de ontwerpstudio om de creatieve richting vorm te geven, wat de SS26-collectie heeft beïnvloed. Nu ze permanent aan het roer staat, zal dit perspectief zich de komende seizoenen verder ontvouwen, te beginnen met Scotts debuut in februari 2026 voor de AW26-collectie van het merk.

Scott is al een bekende naam, met name in de Noord-Amerikaanse mode-industrie. Haar merk, Diotima, heeft sinds de oprichting in 2021 verschillende prijzen gewonnen, waaronder de CFDA American Womenswear Designer of the Year Award in 2024, en stond op de shortlist voor de Woolmark Prize van 2025. Diotima staat bekend om de integratie van Jamaicaans vakmanschap in de hedendaagse garderobe die Scott heeft opgebouwd. Door middel van haar ontwerpen herinterpreteert Scott traditionele Caribische technieken en combineert ze structurele elementen, terwijl ze tegelijkertijd de waarden van slow fashion omarmt.