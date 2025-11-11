Rachid Mohamed Rachid: Hoe een voormalige Egyptische minister de wereldwijde luxemode vormgeeft

De modewereld is niet alleen op de catwalks en backstage tijdens modeweken een illustere plek. De biografieën van de CEO's in de sector zijn minstens zo indrukwekkend, zoals die van Valentino's voorzitter, Rachid Mohamed Rachid.

Van ingenieurstudent tot minister van Handel

Rachid werd geboren in 1955 in de Egyptische stad Alexandrië. Als zoon van een koopmansfamilie voelde hij al vroeg zijn roeping als zakenman. Op verzoek van zijn vader studeerde hij echter eerst werktuigbouwkunde in zijn geboortestad.

“Het was niet leuk om ingenieur te zijn,” zei Rachid in een interview met Enigma Magazine. Zijn vader, een succesvolle scheepvaartondernemer, adviseerde hem dat hij als ingenieur beter in staat zou zijn om investeringen te analyseren en de productie te begrijpen. “Nu denk ik dat hij gelijk had.”

Na zijn studie voelde Rachid een sterke drang om dingen te creëren: producten, merken, waarde. Sinds het begin van zijn carrière ging het niet om het schuiven met cijfers, zei Rachid vorig jaar in een interview op het videoplatform YouTube. “Het ging om het creëren van iets wat voorheen niet bestond.”

Voordat hij in 1978 de voedingsindustrie betrad, deed Rachid werkervaring op als ingenieur bij een Deense koelkastenfabrikant. Terug in Alexandrië trad hij toe tot het familiebedrijf dat handelde in diepvriesproducten. Rachid herinnert zich nog met plezier de bouw van zijn eerste fabrieken, van de gebouwen en machines tot het moment dat de eerste producten van de band rolden.

Dit zette een lange en gevarieerde carrière in gang. Rachid richtte een joint venture op met consumentengoederengigant Unilever. Vanaf 2000 was Rachid als president voor Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Turkije verantwoordelijk voor de activiteiten in een hele regio. Deze managementfunctie bracht de man, die voorheen zijn eigen baas was in het familiebedrijf, naar het Londense hoofdkantoor van de Britse groep. Onverwacht bleef hij daar niet lang.

Vier jaar later werd Rachid benoemd tot minister van Buitenlandse Handel en Industrie van Egypte onder president Hosni Mubarak. Zijn benoeming als man uit de particuliere sector was ongebruikelijk, en hij schrijft de liberalisering van de Egyptische economie nog steeds op zijn conto.

Heruitvinding in de modewereld

Zijn ambtstermijn eindigde met de Egyptische revolutie in 2011. Rachid ontvluchtte het land met zijn familie en vestigde zich in Qatar. Het Egyptische openbaar ministerie bevroor zijn vermogen en dat van andere ministers, diende aanklachten in wegens corruptie en legde een gevangenisstraf op, die jaren later volgens mediaberichten werd ingetrokken.

Ondanks de turbulente tijden die zijn overstap naar de politiek tegen het einde met zich meebracht, kijkt hij met trots terug op de hervormingen en vrijhandelsakkoorden die hij als minister van Handel initieerde. Rachid adviseert jonge mensen om kansen voor carrièreveranderingen te omarmen. “Wanneer er een element van verandering is, neem je alles uit je vorige ervaring mee en voeg je iets nieuws toe. Dit kan leiden tot een unieke combinatie van dingen.”

Rachid slaagde erin zichzelf opnieuw uit te vinden, en korte tijd later verscheen zijn naam in de schijnwerpers van de mode-industrie. Als CEO van het investeringsfonds Mayhoola, waarin naar verluidt ook leden van de Qatarese koninklijke familie hebben geïnvesteerd, nam hij in 2012 het Italiaanse modehuis Valentino over. Hierop volgden de overnames van het herenmodelabel Pal Zileri, de Turkse luxe warenhuisketen Beymen en het modehuis Balmain, waarvoor Rachid ook als voorzitter fungeert.

Fascinatie voor luxe

Nadat hij tijdelijk de toegang tot zijn eerdere vermogen verloor, moest Rachid helemaal opnieuw beginnen. Na zijn jaren in de politiek besloot hij bewust zijn comeback te maken, dit keer in de zeer competitieve en internationale wereld van luxegoederen.

“Het was een zeer rationele beslissing. Ik kom uit de consumentengoederensector en had een groot netwerk, inclusief contacten in de Italiaanse luxegoederenindustrie,” zei Rachid in een interview met Enigma. Als minister van Handel had hij eerder kennisgemaakt met de aantrekkingskracht van de creatieve industrie en de honger naar luxegoederen van de toen opkomende Chinese middenklasse.

Rachid verklaart zijn fascinatie voor de luxegoederenindustrie door de wereldwijde aantrekkingskracht van de merken. In tegenstelling tot de consumentengoederensector, waar producten werden aangepast aan de lokale smaak, verschillen de producten van luxemerken wereldwijd niet. “Luxe had de kracht om een wereldwijde taal te spreken, en dat vond ik zeer aantrekkelijk. Ik wist dat dit in de toekomst heel belangrijk zou worden.”

Een podium voor creatieven

Rachids gok op de kracht van luxe lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. De omzet van modehuis Valentino is sinds de overname van financieel investeerder Permira meer dan verviervoudigd tot ruim 1,3 miljard euro. De inkomsten van Balmain zijn sinds de overname verdrievoudigd tot ongeveer 300 miljoen euro, volgens een rapport van het vakblad Women’s Wear Daily.

Ondanks zijn zakelijk succes geeft de zakenman uit de behoeftegerichte consumentengoederenwereld in interviews openlijk toe dat hij geen flair heeft voor de creatieve en emotionele kant van mode, en laat hij dit over aan de toegewijde teams.

Hij noemt vaak de verjonging van het merk Valentino, die hij met een focus op accessoires heeft doorgevoerd, als voorbeeld. Toen het creatieve team hem de fotoshoot van de met studs bezette hoge hakken met de getatoeëerde mannenhanden liet zien, had hij grote twijfels. Uiteindelijk vertrouwde hij echter op de intuïtie van het team, en het werd een van de meest succesvolle reclamecampagnes.

Het gaat om het creëren van de beste omgeving voor creatieven, zo omschrijft Rachid zijn rol bij de modehuizen, die zich richt op de zakelijke kant. “Mijn taak is om de visie en richting te bieden, de juiste mensen voor een taak te selecteren, hen te motiveren en ervoor te zorgen dat ze hun verantwoordelijkheden nakomen,” zei hij in het interview met Enigma.

Vertraging in de luxe-industrie

De recente vertraging in de luxe-industrie lijkt echter ook huizen als Valentino niet te sparen. De omzet en winst dalen sinds 2023. Het modehuis reageerde onder leiding van voorzitter Rachid met een herschikking van topposities. Vorig jaar verving Alessandro Michele na vijfentwintig jaar Pierpaolo Piccioli als creatief directeur, en Riccardo Bellini verving in augustus de langzittende CEO Jacopo Venturini.

Een vergelijkbare verschuiving is nu ook gaande bij Balmain, waar gisteren, vijf november, bekend werd dat de langdurige creatief directeur Olivier Rousteing opstapt. In zijn afscheidswoorden bedankte Rousteing Rachid en CEO Matteo Sgarbossa voor hun vertrouwen in hem gedurende zijn veertien jaar bij het Franse luxe huis.

Rachid heeft onlangs afstand genomen van zijn eerdere plannen om een eigen luxeconglomeraat op te bouwen. De Franse luxegroep Kering verwierf twee jaar geleden een belang van dertig procent in Valentino, met een optie om verdere aandelen te kopen. De transactie waardeerde het modehuis, ooit gekocht voor 700 miljoen Amerikaanse dollar, op 6 miljard Amerikaanse dollar.

In ruil daarvoor overweegt Mayhoola op middellange termijn een minderheidsbelang in Kering op te bouwen en zich als investeerder te positioneren. Het heeft echter geen plannen meer om een eigen luxegroep op te bouwen, zei Rachid twee jaar geleden in een interview met het branchetijdschrift Miss Tweed.

Alsara en Bidayat

Rachid is ook actief in de Europese mode-arena via zijn zelf opgerichte fondsen. Met zijn in Zwitserland gevestigde fonds Alsara Investment Group nam hij het Italiaanse bovenkledingmerk Khrisjoy en het brillenlabel Akoni over.

Met het investeringsfonds Bidayat investeert hij in en promoot hij de creatieve industrie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Investeringen omvatten het sieradenlabel Azza Fahmy en het accessoirelabel Okhtein, die beide modern design combineren met elementen uit de oude Egyptische cultuur.

De goed genetwerkte zakenman blijft diep verbonden met zijn vaderland; hij spreekt vaak over Alexandrië als de mooiste stad ter wereld. Met zijn investeringen in merken uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika hoopt hij hen met zijn middelen te helpen internationaliseren.

Dit artikel is vertaald met behulp van een AI-tool. FashionUnited gebruikt AI-taalhulpmiddelen om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen na te lezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van originele artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden door een eindredacteur gecontroleerd en bewerkt voordat ze online gaan. Heeft u vragen of opmerkingen over dit proces, mail ons dan op info@fashionunited.com