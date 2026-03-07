Richard Baker: De man die Saks en Hudson's Bay niet kon redden

In de turbulentie rond iconische Noord-Amerikaanse warenhuizen dook de afgelopen maanden steeds weer één naam op: Richard Baker. Onder leiding van Baker moest de Canadese warenhuisketen Hudson's Bay na meer dan 355 jaar sluiten. Ook ging het luxe warenhuisconcern Saks Global failliet. De lijst van schuldeisers van Saks leest als een ‘who is who’ van de mode-industrie, van Chanel tot Kering.

Verwierf de telg van een Amerikaanse vastgoed-dynastie de afgelopen twee decennia de ene na de andere traditionele warenhuisketen, puur om de waarde van het vastgoed te exploiteren, of zat er meer achter? Een zoektocht in zijn biografie.

Vastgoedtelg met zakelijk inzicht

De 60-jarige CEO van de Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC Equity Partners is geboren in een welgestelde vastgoed-dynastie. Een fragment uit een profiel van de Amerikaanse krant New York Times uit 2011 illustreert de rijkdom van de familie op indrukwekkende wijze.

Naast huizen in Greenwich en Palm Beach, Florida, bezat zijn vader Robert Baker een ruim appartement aan Fifth Avenue en 63rd Street in New York. In de woonkamer hingen schilderijen van kunstenaars als Degas en Motherwell. De oprichter van het vastgoedbedrijf National Realty & Development Corporation had uitzicht op de dierentuin van Central Park. Hij kon zeehonden en ijsberen observeren, evenals het terrein met de naar hem vernoemde koningspinguïn Robert. Deze naamgeving werd mogelijk gemaakt door donaties van familieleden, waaronder zijn zoon Richard.

Bakers zakelijk inzicht viel al vroeg op. Hij blonk niet uit in schoolcijfers of sport, maar startte na een bezoek aan een Parijse kookschool tijdens zijn middelbareschooltijd een cateringbedrijf. “Hij was meer geïnteresseerd in zaken doen dan in aanvoerder zijn van het basketbalteam,” vertelde de vader aan de New York Times over zijn zoon. “Hij verdiende geld om geld te verdienen.”

Richard Baker en zijn broer werden al vroeg ingewijd in de zakelijke praktijken van de vastgoedwereld. In het weekend nam hun vader hen mee naar de kernactiviteit van de familie: de ‘strip malls’, typisch Amerikaanse winkelcentra met ruime parkeerplaatsen buiten de steden. Ze bekeken land dat Baker senior wilde kopen of aan het ontwikkelen was.

Een pleaser in de harde vastgoedwereld

Richard Baker zegt zelf dat hij de vastgoedsector altijd interessant vond, maar hij wilde dingen anders aanpakken. In de traditionele stammen-cultuur van de vastgoedwereld wordt de zakelijke kennis van de ene op de andere generatie doorgegeven, vertelde Baker in een YouTube-gesprek met Willy Walker, de CEO van vastgoedfinancierder Walker & Dunlop. De sector had een sterke focus op transacties, omdat het meestal om eenmalige vastgoeddeals ging. De service-mentaliteit ontbrak echter, vond Baker.

De toekomstige warenhuisinvesteerder was altijd al anders. Hij herinnert zich zijn tienerjaren, toen hij op twaalfjarige leeftijd al graag voor mensen kookte. Ook vandaag de dag bedient hij nog graag grotere groepen. Hij is naar eigen zeggen altijd degene die met eten heen en weer rent en mensen bedient. In de webcast met Walker & Dunlop zei hij: “Ik ben een pleaser, ik maak anderen graag gelukkig.” Passend daarbij studeerde hij later hotelmanagement aan de Amerikaanse Cornell University.

Na zijn studie kreeg hij een kantoor van Baker senior en begon hij te werken in het familiebedrijf National Realty & Development Corp. Hij mocht echter geen geld uitgeven en nergens zijn handtekening onder zetten, waarschuwde zijn vader. Maar de toen 21-jarige kon niet lang stilzitten.

Hij begon een zakelijke relatie met Walmart op te bouwen, heel anders dan zijn vader en oom gewend waren. Baker benaderde de potentiële deal met een servicegerichte mentaliteit. Hij vroeg hoe hij kon helpen, accepteerde het huurcontract dat de supermarktketen voorstelde in plaats van het contract van zijn eigen bedrijf door te drukken, en zorgde ervoor dat het pand niet in een provisorische staat, maar netjes geschilderd werd opgeleverd.

Zijn op relaties gebaseerde aanpak opende de deuren voor meer deals met Walmart, dat toen net begon uit te breiden naar het oosten van de Verenigde Staten. Meer dan 40 deals zouden nog volgen.

Zijn eigen weg

Wie Richard Baker hoort praten over zijn eerste stappen in de zakenwereld, voelt dat hij ondanks zijn familieachtergrond een selfmade man wil zijn. Vooral als Baker trots vertelt hoe hij afwijkt van de gebruikelijke praktijken in de vastgoedwereld en het ‘anders denken’ waardeert.

Gezien het familie-imperium en zijn eigen succes met Walmart, zouden anderen al tevreden zijn geweest met hun rol. Maar niet Richard Baker, die begin jaren 2000 zijn voelsprieten uitstak richting de retail.

Zijn vrouw Lisa en hij woonden destijds in Greenwich, Connecticut, de thuisbasis van veel hedgefondsen en private-equitybedrijven. Via vrienden van hun kinderen waren ze bevriend met enkele eigenaren en spraken ze vaak af om te eten. Na die bijeenkomsten vroeg zijn vrouw hem waarom anderen hedgefondsen bezaten, terwijl Baker ‘strip malls’ bouwde.

“Ieder succesvol persoon heeft een partner nodig die hem af en toe een schop onder zijn kont geeft,” grapte Baker drie jaar geleden in gesprek met Walker. Begin jaren 2000 begon hij met een team te werken aan de overname van speelgoedketen Toys’R’Us voor ettelijke miljarden Amerikaanse dollars. Toen hij zijn vader erover vertelde, was die niet enthousiast. “Wij ontwikkelen winkelcentra, wat moeten we met Toys’R’Us?” vroeg Baker senior.

Zijn vrouw adviseerde om de deal met een van haar private-equity-kennissen te doen. Daarop veranderde Baker senior van gedachten en bracht zijn zoon in contact met vrienden: Bill Mack en Lee Neibert van Apollo Real Estate Advisors. Samen richtten ze NRDC Equity Partners op, maar ze verloren de biedingsstrijd om de speelgoedketen.

Eindelijk retail

Kort daarna had Richard Baker wel succes met Lord & Taylor. Voor de historische Amerikaanse warenhuisketen betaalde hij Federated Department Stores 1,2 miljard Amerikaanse dollar. Meer dan 97 procent van het aankoopbedrag was afkomstig van bankleningen; de resterende 25 miljoen Amerikaanse dollar bracht NRDC Equity Partners in als eigen vermogen.

De kredietverstrekkers waren bereid zo'n hoog percentage van de aankoopprijs te lenen, omdat Baker het retailbedrijf als twee entiteiten beschouwde: enerzijds als exploitant van warenhuizen (OpCo) en anderzijds als vastgoedbedrijf (PropCo). Lord & Taylor bezat met filialen op toplocaties, zoals Fifth Avenue in New York, waardevol vastgoed. De waarde daarvan was volgens hem niet weerspiegeld in de aankoopprijs voor de toen al noodlijdende warenhuizen. De leningen van de banken werden tegen deze waarde veiliggesteld. De overname van Lord & Taylor werd de blauwdruk voor de talrijke ‘OpCo PropCo’-deals die nog zouden volgen.

In 2008 volgde de overname van de oudste Canadese warenhuisketen Hudson's Bay. Met de aankoop van Saks in 2013 positioneerde Baker zich in het centrum van de Noord-Amerikaanse luxe retail. Hudson's Bay breidde in 2015 uit naar Europa door de overname van de Duitse warenhuisketen Galeria Kaufhof, en een jaar later kondigt het aan dat het met Hudson's Bay formules in oud V&D-locaties in Nederland gaat zitten. In 2017 volgen er in enkele maanden meerdere Nederlandse vestigingen, maar deze sluiten na iets meer dan twee jaar de deuren. De noodlijdende luxeconcurrent Neiman Marcus werd in 2024 overgenomen. In hetzelfde jaar stapt Baker, ondanks het eerdere mislukte hoofdstuk bij Kaufhof, met NRDC in de opvolger: het inmiddels gefuseerde warenhuis Galeria Karstadt Kaufhof.

Langzame dood

Na aanvankelijke successen bij Lord & Taylor en Saks en ambitieuze uitbreidingsplannen, werd Bakers ambtstermijn bij de warenhuizen de laatste tijd gekenmerkt door aanzienlijke uitdagingen en veel kritiek. De faillissementen trokken veel media-aandacht, omdat duizenden banen en het voortbestaan van bekende warenhuisnamen op het spel stonden.

Critici hekelen dat Baker zich sterk richtte op het te gelde maken van vastgoedactiva, in plaats van te investeren in de kernactiviteiten van de retail. Zo werd het vlaggenschip-gebouw van Lord & Taylor aan Fifth Avenue in 2017 voor 850 miljoen Amerikaanse dollar verkocht aan co-workingaanbieder WeWork. Het warenhuis bleef als huurder achter met een filiaal op een sterk verkleinde oppervlakte op de begane grond. De exploitatiemaatschappij van Lord & Taylor werd uiteindelijk in 2019 voor 100 miljoen Amerikaanse dollar verkocht, voordat de keten in 2020 het faillissement aanvroeg en werd geliquideerd.

Dit patroon, door sommigen omschreven als “leegroof van bezittingen”, zorgde ervoor dat waardevol vastgoed op korte termijn geld in het laatje bracht. Ondertussen kampten de winkelketens met onderinvesteringen en schulden, en gingen daardoor vaak failliet.

De Hudson's Bay Company maakte onder leiding van Baker een vergelijkbare ontwikkeling door. Hoewel hij er aanvankelijk in slaagde de flagshipstores na jaren van dalende omzetten weer op koers te krijgen, vroeg het 355 jaar oude bedrijf in maart 2025 uiteindelijk uitstel van betaling aan en ging het in liquidatie. Alle resterende locaties werden vervolgens gesloten.

Analisten en voormalige medewerkers spreken van een “langzame dood” en wijten dit aan slecht leiderschap, verouderde strategieën en het onvermogen om zich aan te passen aan de moderne realiteit van de retail.

Het bedrijf werd in de media omschreven als “geplunderd om zijn vastgoed”, omdat er miljarden werden verdiend met de verkoop van onroerend goed, terwijl noodzakelijke renovaties uitbleven en leveranciers niet werden betaald.

Implosie in de luxesector

Het was vaak onduidelijk waarin het geld uit de vastgoedverkoop werd geïnvesteerd. Zelfs toen de crisis bij Hudson's Bay in 2024 al lang een feit was en Saks volgens mediaberichten sinds 2023 betalingsachterstanden had bij leveranciers, zette Baker de overname van Neiman Marcus ter waarde van 2,7 miljard Amerikaanse dollar in gang. Hij bracht zijn luxe retailers onder in Saks Global, een nieuw bedrijf dat Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus en Bergdorf Goodman omvat.

Deze fusie zadelde het nieuwe concern echter op met een schuld van meer dan twee miljard Amerikaanse dollar. Dit had gevolgen voor de betalingscapaciteit aan leveranciers en leidde tot lage voorraden. In januari 2026 vroeg Saks Global uitstel van betaling aan volgens Chapter 11, en Baker trad na slechts twee weken af als interim-CEO.

Wat overblijft is een lange lijst van schuldeisers uit de modesector. Saks is ongeveer 700 miljoen Amerikaanse dollar verschuldigd aan concerns en merken als Chanel, Mayhoola en Akris. Het betalingsverzuim van de grootste Amerikaanse luxe retailer brengt zelfs het voortbestaan van kleinere labels in gevaar. Zij dreigen te blijven zitten met de kosten van hun reeds bestelde goederen.

Het recente hoofdstuk bij Saks Global doet twijfels rijzen over de mate waarin Baker het warenhuisconcern Galeria uit Düsseldorf duurzaam de toekomst in kan leiden. Nadat Baker in 2015 een van de voorlopers, Galeria Kaufhof, en diens Belgische dochteronderneming voor 2,8 miljard euro overneemt, raakt de warenhuisketen verstrikt in de problemen van moederbedrijf HBC. In plaats van de aanvankelijk beloofde investeringen, worden twee jaar later al financiële concessies van de medewerkers geëist.

Uiteindelijk volgde in 2018 de lang ontkende fusie met Karstadt tot Galeria Kaufhof Karstadt. HBC trok zich al snel terug uit het gefuseerde concern en verkocht zijn aandelen aan Signa van René Benko. Na meerdere faillissementen en de ondergang van Signa, stapten Richard Baker en Bernd Beetz met NRDC opnieuw in als investeerders bij Galeria. Het gefuseerde warenhuisconcern zou na moeilijke jaren recentelijk weer operationeel winstgevend zijn geweest.

Bakers erfenis: geniale dwarsdenker of ijskoude vastgoedinvesteerder?

Getuigt het herhaalde patroon van grotendeels extern gefinancierde overnames, het te gelde maken van vastgoed en de daaropvolgende faillissementen van systematische, koelbloedige plundering? Of kon Baker, zelfs met zijn vastgoedingrepen als reddingsoperatie, de noodlijdende warenhuisketens niet meer redden? Hun bedrijfsmodellen stonden immers al onder druk door de opkomst van e-commerce en de winkelsluitingen tijdens de pandemie.

Gezien het familievermogen en zijn vroege succes met Walmart, is het moeilijk te geloven dat Baker bij de herhaalde overnames van noodlijdende warenhuisketens alleen door winstbejag werd gedreven. Het lijkt er eerder op dat hij genoot van de rol als gastheer in zijn warenhuizen en van het feit dat hij de werelden van vastgoed en horeca op zijn eigen manier kon combineren.

Vergeleken met de gevestigde familiezaak van saaie ‘strip malls’, bracht vooral het bezit van luxe warenhuizen prestige met zich mee. De kerstcampagnes van Saks waren een happening in New York, met weelderige lichtshows en in 2022 een optreden van de populaire muzikant Elton John.

In het verleden benadrukte Baker vaak dat hij de overnames niet als een vastgoedtransactie zag, maar zich ook verplicht voelde om de bedrijfsvoering van de warenhuizen weer op gang te brengen. Er zijn ook voormalige collega's die getuigen van Bakers inzet. “Hij was volledig toegewijd,” zei Evelyn Reynolds, die tijdens haar negen jaar bij Hudson's Bay verantwoordelijk was voor bedrijfsontwikkeling en de woonafdeling, tegen de Canadese krant Globe & Mail.

Baker zelf reageerde vorige week in een interview met de New York Times. Daarin hield hij vol dat hij verlieslatende warenhuizen en banen langer in leven heeft gehouden dan anderen hadden gekund. Maar hij zei ook blij te zijn ‘uit de warenhuis-business te zijn gestapt’.

De vastgoedmagnaat zei ooit in gesprek met financier Walker over het zakenleven: “Als je altijd bij de basket blijft hangen en meespeelt, scoor je vanzelf je punten.” Na vele scores lijkt Bakers retail-spel met een omstreden balans langzaam ten einde te komen. Alleen bij Galeria is de eindstand nog niet bekend.