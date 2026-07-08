Robert Wun uit Hongkong: de gedurfde millennial die de haute couture verovert

De in Hongkong geboren ontwerper Robert Wun heeft al jaren geen vakantie gehad, maar hij klaagt niet. In 2021 werkte hij nog vanuit zijn keuken; nu kleedt hij enkele van 's werelds bekendste artiesten.

In slechts vijf jaar tijd is de 34-jarige ontwerper van onbekend uitgegroeid tot een van de meest gewilde namen in de modewereld. Hij ontwerpt voor iedereen, van Lady Gaga en Beyoncé tot rapper Cardi B.

“Ik heb soms een paar dagen vrij,” vertelde hij AFP met een glimlach. Hij gaf toe “behoorlijk mentaal en fysiek uitgeput te zijn, omdat ik al tweeënhalf jaar geen pauze heb gehad.”

“Het is iets wat ik altijd al wilde, dus daarom klaag ik er zelden over.” Terwijl hij met zijn team en modellen werkt aan zijn nieuwste haute-coutureshow in Parijs op woensdag, leeft Wun een droom die voor iemand met zijn achtergrond onbereikbaar leek.

Robert Wun Haute Couture 2026. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Zijn moeder werkte in de verzekeringsbranche en zijn vader in de elektriciteitsbekabeling. De conservatieve jongensschool in Hongkong waar hij naartoe ging, was een vijandige plek voor een flamboyant geklede, creatieve tiener.

“Daar is mijn koppigheid ontstaan, want ik werd veel gepest. Toch hield ik vast aan wat ik echt wilde doen, hoe ik dingen wilde aanpakken en hoe ik mezelf wilde uiten,” legde hij uit.

Hij vond zijn roeping – en andere gelijkgestemden – tijdens zijn studie aan het London College of Fashion. Vervolgens maakte hij van de Britse hoofdstad zijn permanente thuis.

Hij woont nu in de creatieve hub Hackney in Oost-Londen. Zijn studio in Dalston, met twaalf medewerkers, produceert maandelijks twee of drie op maat gemaakte outfits voor rode loper-evenementen, gala's of bruiloften.

Hij was misschien wel de drukste couturier op het Met Gala in New York dit jaar, waar hij acht mensen kleedde.

Onder hen waren K-popster Lisa, coutureverzamelaar Jordan Roth en de Japanse tennisster Naomi Osaka. Voor haar ontwierp Wun in januari een spectaculaire outfit tijdens de Australian Open.

“Mijn vader is een groot tennisfan. Hij probeerde mij en mijn zus te trainen. Dat is ons duidelijk niet gelukt, dus niets doet hem meer plezier dan dat we Naomi mogen kleden,” aldus Wun.

Robert Wun Haute Couture 2026. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Horrorinvloeden

Gefascineerd door de natuur en sterk beïnvloed door film, produceert Wun gedurfd werk dat zowel futuristisch als sculpturaal is.

Het kan vaak ook donker en claustrofobisch aanvoelen, met invloeden uit horrorfilms. Sommigen zien hem daardoor als de millennial-vertolker van de angstige jaren twintig in de modewereld.

Na een doorbraakcollectie in 2021 die de aandacht trok van Vogue en andere modepublicaties, maakte Wun in 2023 als gast zijn debuut op de haute-couturekalender in Parijs.

In een gedurfde zet voor iemand die geschiedenis schreef als de eerste ontwerper uit Hongkong op het meest elitaire podium van de modewereld, stuurde hij modellen de catwalk op in outfits met vlekken en duidelijke onvolkomenheden.

Voor herfst-winter 2025 voegde hij iets toe wat leek op met bloed bevlekte handafdrukken, en hij verwerkt ook graag losse handen of ledematen in zijn ontwerpen.

Wat je niet zult vinden, is een duidelijke Chinese of Hongkongse esthetiek.

“Het is prachtig om naar je cultuur te kunnen verwijzen en dat in je werk te verwerken. Er zijn zoveel ontwerpers die dat fantastisch doen,” legde Wun uit.

Robert Wun Haute Couture 2026. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hij streeft naar iets universelers, grensverleggends, of zoals hij het zelf zegt: ‘de kracht om soms een stap terug te doen en je werk voor zichzelf te laten spreken, in plaats van zelf in het middelpunt van de belangstelling te staan.’

“Het gaat minder om zoiets als ‘o, mijn god, ik werd geïnspireerd door dit Chinese schilderij’.”

Nieuwste show

Zijn herfst-wintercollectie op woensdag heette “Child's Play” en was geïnspireerd op de Japanse animator Hayao Miyazaki, wiens films “Castle in the Sky” of “Spirited Away” geliefd zijn bij zowel kinderen als volwassenen.

Het is een lichte afwijking van Wuns eerdere werk.

“Het was nooit echt mijn bedoeling om iets te maken wat mensen misschien als heel serieus zien, of als een reflectie op de tijd, waarin dingen moeilijk en donker zijn,” zei hij.

“Ik heb mijn jeugd echt als anker gebruikt... Ik gebruik niet de blik van een kind om deze collectie te creëren. Het is meer vanuit het oogpunt van een volwassene die zijn jeugd verloren is, en wat we nu moeten doen als we terugkijken.”