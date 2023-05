Russische mode ontwerper Valentin Yudashkin (59) overleden

Mode ontwerper Valentin Yudashkin is op 59-jarige leeftijd overleden, zo vertelt een woordvoerder van zijn bedrijf tegen nieuwsbureau AFP. De Russische Yudashkin was de afgelopen jaren te zien op het schema van Paris Fashion Week, totdat hij de oorlog in Oekraïne niet veroordeelde en van het schema werd geweerd.

Een woordvoerder van het Kremlin geeft tegen AFP aan dat Yudashkin ‘een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Russische cultuur’. Volgens woordvoerder Dmitry Peskov meldt president Vladimir Putin ‘zijn condoleances aan te bieden’.

Volgens Russische media leefde Yudashkin al jaren met de gevolgen van kanker.

Yudashkin zorgde voor sensatie met zijn Fabergé collectie - die inspiratie haalde uit de bekende Fabergé eieren - in Parijs. Na deze collectie nam hij regelmatig deel aan Paris Fashion Week met collecties gebaseerd op elementen van zijn thuisland. Denk bijvoorbeeld aan ballet en Catherina de Grote.

In 2008 hielp hij met het ontwerp van Russische legeruniformen. In maart 2022 cancelde de Franse couture federatie de show van Yudashkin op Paris Fashion Week omdat hij de oorlog in Oekraïne niet publiekelijk veroordeelde.