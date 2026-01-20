S.Oliver Group en CCO Carsten Schmitz gaan uit elkaar
bezig met laden...
Automatische vertaling
Kledingaanbieder S.Oliver Group uit Rottendorf verkleint volgens een bericht zijn directie.
Chief Customer Officer (CCO) Carsten Schmitz heeft de bedrijfsgroep, waartoe merken als S.Oliver, Comma, Liebeskind Berlin, Copenhagen Studios en Lala Berlin behoren, begin december al verlaten “na een ordentelijke overdracht op eigen verzoek”, meldt vakblad Textilwirtschaft (TW) donderdag.
Een opvolger wordt ‘niet gezocht’, aldus het artikel. De betreffende takenpakketten worden ‘binnen de bestaande structuren voortgezet en vallen voortaan direct onder vice-CEO Johannes Rellecke', aldus TW.
Schmitz was sinds begin 2024 werkzaam als CCO bij de S.Oliver Group. Hij was afkomstig van retailorganisatie Intersport en volgde bij S.Oliver Marian Gradl-Schikora op.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.