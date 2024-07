Salomon benoemt Guillaume Meyzenq tot Global Chief Product Officer Softgoods

De Franse sportartikelenleverancier Salomon creëert een nieuwe functie: het bedrijf benoemt Guillaume Meyzenq Global Chief Product Officer voor Softgoods.

De benoeming vloeit voort “uit de oprichting van een nieuwe business unit voor Softgoods die het apparel team op één lijn brengt met de bestaande strategie van de schoenen en tassen afdeling”, aldus het bedrijf, dat sinds begin februari deel uitmaakt van de beursgenoteerde Amer Sports-groep.

Volgens het persbericht is Meyzenq “al 27 jaar een belangrijke figuur bij Salomon”. Sinds zijn aanstelling als Vice President Footwear in 2017 is de omzet in de schoenencategorie meer dan verdubbeld, zegt de aanbieder van sportartikelen.

In een verklaring licht de ervaren manager zijn nieuwe verantwoordelijkheidsgebied toe: “Salomon is uitgegroeid tot een van de belangrijkste merken in de schoenenbranche, zowel op het gebied van prestaties als sportstijl,” aldus Meyzenq. Hij vult aan: “We hebben een geweldig team hier in Annecy [een stad in het zuidoosten van Frankrijk, red.] en over de hele wereld. De mogelijkheid om een enorm momentum te creëren in kleding is de volgende stap om van Salomon een echt modern bergsport lifestyle merk te maken.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.