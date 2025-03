Salomon haalt nieuwe creatief directeur bij Nike

Het Franse sportmodemerk Salomon heeft Nick Parkinson benoemd tot Global Brand Creative Director. Het bedrijf, onderdeel van het Finse Amer Sports Inc., maakte de benoeming bekend via een bericht op het zakelijke netwerk LinkedIn.

De ervaren ontwerpexpert komt van het Amerikaanse sportartikelmerk Nike Inc., waar hij de afgelopen 14 jaar verschillende leidinggevende functies bekleedde bij de ontwerpafdelingen van de merken Nike en Converse. Zijn laatste functie was Global Senior Creative Director van de divisie Nike Running.

In zijn nieuwe rol bij Salomon zal Parkinson nauw samenwerken met het management en het productontwikkelingsteam. Het doel is een sterke creatieve merkstrategie te ontwikkelen die alle communicatiekanalen, platforms, distributiekanalen en regio's omvat, aldus het bedrijf.

Scott Mellin, Global Chief Brand Officer van Salomon, gaf uitleg over de personeelsbeslissing. “Nick is een zeer inspirerende creatieveling. Zijn internationale ervaring in de gebieden waar we succesvol willen zijn, gaf de doorslag in ons gerichte selectieproces”, verklaarde hij in een statement. “Na gesprekken met enkele van de beste creatievelingen in de mode-industrie, ben ik ervan overtuigd dat Nick de juiste persoon is om onze doelstellingen te realiseren gedurende de gehele customer journey.”