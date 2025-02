Salvatore Ferragamo CEO Marco Gobbetti vertrekt vervroegd

Het Italiaanse modehuis Salvatore Ferragamo SpA meldt dat het "in onderling overleg" met CEO Marco Gobbetti heeft besloten om zijn dienstverband vroegtijdig te beëindigen. Opmerkelijk is dat Gobbetti’s contract vorig jaar nog was verlengd tot eind 2026.

Gobbetti legt zijn functie op 6 maart neer en treedt tegelijkertijd uit de raad van bestuur, zo staat in een persbericht. Daarna neemt voorzitter Leonardo Ferragamo, samen met een speciaal opgerichte commissie, tijdelijk de leiding over totdat een opvolger is gevonden. De zoektocht naar geschikte kandidaten is inmiddels gestart.

Gobbetti heeft eerder leidinggevende posities bekleed bij modehuizen als Burberry, Moschino, Givenchy en Céline.

"Ik wil Marco Gobbetti bedanken voor de belangrijke stappen die hij de afgelopen jaren heeft gezet om het merk te vernieuwen en verder te ontwikkelen," verklaart voorzitter Leonardo Ferragamo. De vertrekkende topman voert belangrijke innovaties door in de productontwikkeling en merkpositionering, evenals organisatorische hervormingen binnen het bedrijf. Daarmee legt Gobbetti "de basis voor de voortdurende vernieuwingsstrategie" van de specialist in schoenen en lederwaren, benadrukt Leonardo Ferragamo.

Voordat hij bij Ferragamo aan de slag ging, was Gobbetti van 2017 tot 2021 CEO van het Britse modeconcern Burberry Group plc. Daarvoor bekleedde hij verschillende leidinggevende functies bij modehuizen als Moschino, Givenchy en Céline.