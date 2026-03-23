Samuel Deichmann volgt Dennis Schröder op als leider van Snipes

De Duitse sportkledingretailer Snipes heeft een nieuwe algemeen directeur. Maandag kondigde het bedrijf, dat deel uitmaakt van de retailgroep Deichmann, aan dat Samuel Deichmann per direct de leiding van Snipes Europe overneemt.

In deze rol is Deichmann verantwoordelijk voor ‘de strategische ontwikkeling van het bedrijf in alle Europese markten’. Deichmann is sinds 2020 lid van de raad van bestuur van het moederbedrijf. Hij volgt Dennis Schröder op, die begin 2024 Snipes-oprichter Sven Voth verving als algemeen directeur.

Schröder was voorheen directeur van de winkelketen. Voordat hij bij Snipes kwam, werkte hij voor bedrijven als 11Teamsports, Puma en Adidas.

Schröder vertrekt op eigen initiatief

Volgens een verklaring zal Schröder na de voltooiing van belangrijke transformatiestappen een ‘adviserende rol’ op zich nemen en de overgang tot het einde van het jaar ondersteunen. Hij verlaat het bedrijf dus ‘op eigen initiatief’.

Het bedrijf benadrukt dat de verandering ‘een eerder duidelijk afgesproken pad’ volgt. Onder leiding van de nieuwe algemeen directeur zal Snipes zich in de toekomst sterker richten op de implementatie van de strategie, die voornamelijk door Schröder is ontwikkeld. De retailer legt uit dat het ook ‘duidelijke verantwoordelijkheden voor de volgende ontwikkelingsfase in Europa’ zal creëren.

Concreet zal Deichmann de positionering van Snipes in de Europese markten verder aanscherpen. Daarnaast zal hij de uitbreiding van de omnichannel-activiteiten stimuleren en de samenwerking met wereldwijde merkpartners intensiveren. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor ‘de voortzetting van de transformatiestappen die de afgelopen jaren zijn ingezet’.

Schröder vatte bij zijn vertrek zijn tijd bij Snipes samen. “De afgelopen jaren stonden in het teken van belangrijke beslissingen en structurele veranderingen,” legt hij uit in een verklaring. “Snipes is nu veel stabieler en klaar voor de toekomst. Met Samuel neemt iemand het over die het bedrijf goed kent en de huidige ontwikkelingen consequent zal voortzetten. Ik kijk ernaar uit om deze overgang in een adviserende rol te ondersteunen.”