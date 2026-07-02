Sanders Retail Groep haalt Yves van Hest binnen als directeur Retail

Yves van Hest is per direct in dienst getreden bij Sanders Retail Groep als directeur Retail. In die functie gaat hij de Hema-, Primera- en ReadShop-winkels van de groep ondersteunen, met als doel een steviger fundament te bouwen voor de vestigingen van het bedrijf, zo laat Sanders Retail Groep op zijn website. Hij voegt zich ook bij het managementteam.

Sanders Retail Groep is een familiebedrijf uit Oss dat al meer dan honderd jaar actief is in de retailsector. In het portfolio zitten veertien Hema winkels, waaronder Hema Venray en Hema Oss. Bij het bedrijf werkt zo'n vierhonderd man personeel.