Schiesser benoemt Sonja Balodis tot nieuwe CEO

De Duitse lingerieproducent Schiesser GmbH heeft een nieuwe directeur. Het bedrijf, dat onderdeel is van het Israëlische textielconcern Delta Galil Industries Ltd., benoemt Sonja Balodis tot CEO. Ze neemt haar nieuwe functie op 3 maart aan, aldus een persbericht van vandaag.

Samenvatting Sonja Balodis is de nieuwe CEO van Schiesser, een Duitse lingeriespecialist.

Zij volgt Andreas Lindemann op en begint op 3 maart.

Balodis heeft ruime ervaring in de mode-industrie, waaronder een lange periode bij S.Oliver Group waar zij het merk Comma leidde.

Balodis volgt Andreas Lindemann op, die in januari zijn vertrek aankondigde. Lindemann, die het bedrijf sinds de zomer van 2018 leidt, blijft de overgangsmaand maart in functie om een soepele overdracht te garanderen.

Balodis leidde modemerk Comma van de S.Oliver Group

Isaac Dabah, CEO van moederbedrijf Delta Galil, licht de personeelsbeslissing toe: "Met haar jarenlange ervaring in de wereldwijde mode- en kledingbranche en haar bewezen expertise in merkstrategie zijn we ervan overtuigd dat Sonja Balodis het merk Schiesser succesvol de toekomst in zal leiden," zegt hij in een verklaring.

De nieuwe CEO van Schiesser heeft volgens haar werkgever "meer dan 30 jaar uitgebreide ervaring in leidinggevende posities bij mode- en kledingbedrijven". Een groot deel van haar carrière bracht Balodis door bij S.Oliver Group uit Rottendorf, waar ze tot eind 2024 het merk Comma leidde. Daarvoor bekleedde ze onder andere de functie van Chief Product Officer van de bedrijvengroep. Tussendoor was ze van 2021 tot begin 2022 ook directeur Marketing, Product en Inkoop bij Marc Cain.