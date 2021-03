Schoenenbedrijf Fitflop kondigt Gianni Georgiades aan als nieuwe CEO

Het schoenenbedrijf Fitflop kondigt de nieuwe CEO aan: Gianni Georgiades. Georgiades zal op 6 april 2021 het Fitflop-team versterken, meldt het bedrijf in een aankondiging.

“Er loopt magie door het DNA van dit merk. In een wereld waarin we gefocust zijn op welzijn, is een schoen die gebaseerd is op de kwaliteit van het leven, logisch”, reageert Georgiades op zijn aanstelling.

Het bedrijf voegde eraan toe dat Georgiades omni channel-directeur was voor EMEA bij Deckers (UGG) en vice-president voor Europa bij Coach. Zijn laatste functie vervulde hij als CEO bij Lacoste Footwear.

“We kunnen nu al de energie, het enthousiasme en de expertise voelen die Gianni naar de FitFlop-tafel brengt. Ons team kijkt ernaar uit om met hem samen te werken en voort te bouwen op onze sterke punten om ‘s werelds grootste - en natuurlijk beste - wellness-schoenen te creëren”, voegt Marcia Kilgore, oprichter van Fitflop eraan toe.

Fitflop-schoenen zijn online te bestellen en onder andere verkrijgbaar bij Ziengs, Van den Assem, Schuurman Schoenen, de Splenter schoenen en Nelson.