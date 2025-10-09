Schoenenmerk Hoff neemt ontwerper van Balenciaga's 'Speed' aan als ontwerpdirecteur

Madrid – Een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van Spaans schoenenmerk Hoff. Het bedrijf, geleid en mede-opgericht door Fran Marchena, kondigt de komst van David Tourniaire-Beauciel als nieuwe ontwerpdirecteur aan. De gerenommeerde Franse ontwerper was een sleutelfiguur in de evolutie van schoenencollecties voor revolutionaire merken in dit segment. Vooral de afgelopen jaren was hij belangrijk voor merken als Off-White, Chloé en in het bijzonder Balenciaga.

Fran Marchena, mede-oprichter en directeur van Hoff, bevestigt de aanstelling van David Tourniaire-Beauciel als nieuwe ontwerpdirecteur van het schoenenbedrijf uit Alicante via zijn sociale media. Tourniaire-Beauciel werkte nauw samen met de Georgische ontwerper Demna. Dit was in de periode dat Demna creatief directeur was bij Balenciaga, van oktober 2015 tot juli 2025. De aanstelling van Tourniaire-Beauciel als ontwerpdirecteur werd tot nu toe strikt geheim gehouden. Desondanks is de Franse ontwerper al begonnen met zijn nieuwe verantwoordelijkheden. Om zijn komst als nieuwe ontwerpdirecteur van Hoff officieel te maken, kondigt Marchena aan dat het merk aanstaande donderdag, 9 oktober, 'Seven' presenteert. Dit is het eerste sneakermodel dat Tourniaire-Beauciel voor Hoff heeft ontworpen.

“Als iemand me had verteld dat de ontwerper achter de Balenciaga 'Speed' sok-sneaker of de 'Triple S' – die het merk revolutioneerde, de sneakerwereld opschudde en van Balenciaga een icoon van innovatie en design maakte – of de 'Nama' van Chloé met zijn kleurrijke stiksels, die een keerpunt voor het merk betekende, ooit hoofd van de ontwerpafdeling van Hoff zou worden, had ik het niet geloofd... maar het is gebeurd,” aldus Fran Marchena. “En het is zozeer gebeurd,” licht de directeur van Hoff toe, “dat we morgen zijn eerste model met ons lanceren, 'Seven'.” Hij verwelkomt David Tourniaire-Beauciel bij Hoff en benadrukt: “Dromen komen uit.”

Voormalig ontwerpdirecteur schoenen bij Chloé, Givenchy, Maison Margiela, Ferragamo en Balenciaga

Naast deze nieuwe koers in de ontwikkeling van Hoff, die een dynamische verandering in de ontwerpafdeling betekent, wil het merk dit nieuwe tijdperk formaliseren. Dit gebeurt met de opening van zijn nieuwe flagshipstore op 16 oktober, aan de Calle de Velázquez 37 in Madrid. Op die dag vindt de officiële opening plaats, exclusief voor pers en professionals uit de sector. Deze nieuwe winkel markeert het begin van een nieuw hoofdstuk in de groei en evolutie van Hoff als gespecialiseerd schoenenmerk.

In afwachting van hoe Hoff verder zal groeien, zich zal onderscheiden in de markt en zijn wereldwijde groei zal versnellen, hebben zowel Marchena als Tourniaire-Beauciel een eerste tipje van de sluier opgelicht. Dit deden zij in een interview met het Amerikaanse medium Footwear News. De keuze voor deze gespecialiseerde schoenenpublicatie om de primeur van Tourniaire-Beauciels aanstelling als ontwerpdirecteur te brengen, is een duidelijke indicatie. Het Spaanse bedrijf probeert hiermee de aandacht van het internationale publiek te trekken, met name in de Verenigde Staten. In dat land heeft het Spaanse bedrijf momenteel nog geen fysieke winkels. Dit in tegenstelling tot het netwerk van 60 monobrand-winkels – 45 eigen winkels en 15 franchisevestigingen – waarmee Hoff het boekjaar 2024 afsloot. Deze commerciële structuren worden ondersteund door verkoop via groothandel, multibrand-winkels en online kanalen. Hiermee sloot Hoff het fiscale jaar 2024 af met een jaaromzet van 66 miljoen euro, een groei van twintig procent op jaarbasis. De verwachting is om in 2025 de 80 miljoen euro te bereiken.

“Voor mij heeft Hoff vreugde, kleur, energie, frisheid en natuurlijk een democratische benadering van design in zijn DNA,” aldus Tourniaire-Beauciel tegen het Amerikaanse nieuwsmedium. Hij benadrukt dat dit waarden zijn die hij ‘moet behouden’, terwijl het merk tegelijkertijd ‘deze kenmerken die het zo goed definiëren, dieper zal verkennen’. “Ik wil absoluut het DNA van het merk behouden, maar tegelijkertijd nieuwe concepten en constructies toevoegen. Misschien verken ik ook meer mogelijkheden op het gebied van design,” voegt hij toe.

Tourniaire-Beauciel heeft een lange en gevestigde carrière als schoenontwerper. Hij werkte als consultant en creatief directeur voor huizen als Chloé, Ungaro, Stella McCartney, Givenchy, Isabel Marant, Ferragamo, Maison Margiela – waar hij twaalf jaar, van 2005 tot 2017, ontwerpdirecteur schoenen was – Fendi, Jacquemus, Clergerie, Off-White en Balenciaga, waar hij van februari 2016 tot februari 2024 dezelfde functie bekleedde. Met zijn komst streeft het Spaanse bedrijf ernaar om ‘grenzen te doorbreken en opnieuw uit te vinden wat een sneaker kan zijn’,” aldus Marchena. “Deze samenwerking markeert een nieuwe, gedurfde richting voor Hoff, ondersteund door creativiteit, meesterschap in design en een wereldwijde ambitie.”