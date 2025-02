Schoenenmerk Saucony stelt nieuw hoofd voor de Benelux aan

Schoenenmerk Saucony heeft het managementteam in Europa opgeschud. Het label zet in de regio "vanaf nu in op een gezamenlijke strategie voor zijn performance- en lifestyle-schoenenlijnen", meldde Saucony woensdag.

In het kader van de vernieuwingen werden op 1 januari ook drie sleutelposities opnieuw ingevuld. Zo nam Monika Schilling de functie van Marketing Manager Performance en Lifestyle voor Duitsland, Oostenrijk en de Benelux op zich. Schilling kwam in 2016 bij Saucony als Marketing Operation Manager EMEA en bekleedde sinds vorig jaar de functie van Trade Marketing Manager.

Eveneens per 1 januari nam Andreas Kraus de nieuw gecreëerde functie van Regional Sales Manager Centraal-Europa op zich. Hij was eerder binnen het merk juist actief als sales verantwoordelijke voor Duitsland, Oostenrijk en de Benelux, aldus een persbericht., en schuift dus door binnen het bedrijf. Hij was daarvoor werkzaam bij de Duitse dochteronderneming van Levi Strauss als Digital Strategic Account Manager.

Marco Reichert werd gepromoveerd tot Sales Manager Duitsland. Hij werkt al negen jaar bij Saucony en bekleedde sinds begin 2022 de functie van Key Account Manager Duitsland.