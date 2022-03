Scott Wakefield nieuwe CEO van Just Brands

Just Brands krijgt een nieuwe CEO. Scott Wakefield neemt de functie op zich zo maakt hij bekend op Linkedin. De Brit maakt de overstap van Asics, waar hij ruim zes jaar werkzaam was.

Voor zijn aanstelling bij Asics werkte Wakefield drie jaar bij het Britse merk Ben Sherman in Londen. Daarvoor was hij, eveneens in Londen, ruim vier jaar werkzaam bij Calvin Klein.

“Hartelijk dank aan de eigenaren van Just Brands, Bob, Rene en Rob. Ik kijk ernaar uit om met jullie en het hele team samen te werken dat verantwoordelijk is voor de geweldige merken PME Legend, Cast Iron en Vanguard”, aldus Wakefield op Linkedin.