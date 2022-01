Selma Skalli nieuwe bestuursvoorzitter Pensioenfonds Detailhandel

Selma Skalli is de nieuwe werknemersvoorzitter van Pensioenfonds Detailhandel, zo meldt het fonds in een persbericht. Ze volgt vakbondsman Henk van der Kolk op.

Nieuw in de pensioenwereld is Skalli niet. Sinds 2017 maakt zij al deel uit van het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel. Skalli ziet het als één van haar speerpunten om ervoor te zorgen dat werknemers in de retail regelmatiger stilstaan bij hun pensioen. “Pensioen is voor de meeste mensen een ver-van-hun-bed-show”, schrijft ze in het persbericht. “Dat wil ik met gerichte communicatie veranderen. Door werknemers te laten ervaren hoe weinig moeite het kost om te snappen hoe je pensioen werkt, als je er even de tijd voor neemt.”

Skalli pakt het voorzitterschap op samen met Andreì Snellen, de werkgeversvoorzitter. Het pensioenfonds werkt met een zogeheten paritair bestuursmodel: daarbij neemt het ene jaar de werknemersvoorzitter het voortouw en het andere jaar de werkgeversvoorzitter. “Selma heb ik in de afgelopen jaren leren kennen als een modern en kundig bestuurder die geen blad voor de mond neemt”, schrijft Snellen in het persbericht. “Dat past bij het nuchtere karakter van het pensioenfonds en is voor onze samenwerking super effectief.”

Pensioenfonds Detailhandel heeft 1,3 miljoen pensioendeelnemers. Het pensioenfonds belegt zijn vermogen in aandelen, obligaties, vastgoed en hypotheken.