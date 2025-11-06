Skims benoemt Dawn Vitale tot merchandising directeur te midden van wereldwijde expansie

Shapewear- en kledingmerk Skims heeft Dawn Vitale benoemd tot nieuwe merchandising directeur. Deze stap weerspiegelt de volgende fase in de aanhoudende internationale expansie van het merk.

Vitale is afkomstig van Levi Strauss & Co., waar ze zes jaar werkzaam was. Ze begon als vicepresident en werd later gepromoveerd tot merchandising directeur voor het merk Levi's. Gedurende deze periode was ze verantwoordelijk voor de lancering van transformatieve groeistrategieën. Ze breidde het bereik uit naar dameskleding en lifestyle en versterkte de wereldwijde positionering van het merk.

Vitale bekleedde ook diverse leidinggevende functies bij PVH Corp, waaronder die van vicepresident van Tommy Hilfiger en hoofd merchandising bij Calvin Klein Jeans International. Daarvoor werkte ze bijna tien jaar bij Gap, waar ze ervaring opdeed in vertical retail en product storytelling.

Bij Skims, een merk mede-opgericht door realityster Kim Kardashian en CEO Jens Grede, is Vitale verantwoordelijk voor de wereldwijde merchandisingstrategie. Daarnaast richt ze zich op het stimuleren van innovatie in de kerncategorieën en het ondersteunen van de voortdurende internationale expansie.

Voor het merk komt haar benoeming te midden van een versnelde wereldwijde expansie. Dit blijkt al uit bestaande of geplande winkels in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Deze groei heeft Skims ertoe aangezet de wereldwijde productorganisatie te versterken. Dit leidde tot de lancering van nieuwe categorieën zoals Skims Men om het bereik te vergroten.

Over haar nieuwe rol zegt Vitale: “Ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op de sterke basis van Skims door de merchandisingvisie te bevorderen, productassortimenten te leveren die een diepe band met consumenten creëren en de volgende fase van wereldwijde groei van het merk mede vorm te geven”.